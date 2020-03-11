Канцлер Австрии распорядился закрыть все школы из-за коронавируса

Канцлер Австрии 33-летний Себастиан Курц объявил о том, что занятия в университетах и школах страны будут приостановлены в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Выступление главы правительства опубликовано на его страничке в Facebook.

Он призвал всех отнестись к этой вынужденной мере с пониманием. По словам политика, в Австрии сейчас ситуация не столь тревожная, как в Италии: в альпийской республике зарегистрировано пока 248 заболевших (девять новых пациентов - в Тирольской области). Однако в Вене не исключают, что заболевание начнет распространяться по стране теми же стремительными темпами, что и у соседей. По словам Курца, в страну не будут пускать лиц из Италии без медицинской справки об отрицательном тесте на коронавирус.

Что касается закрытия школ, то правительство еще должно подумать, как лучше организовать образовательный процесс через онлайн-платформы. Ведь перевод младших школьников на домашнее обучение создаст проблемы для их родителей, занятых на работе. "Цель очевидна - сокращение социальных контактов", - заявил премьер. Он рассказал, что и сам в ближайшие две недели не будет встречаться со своими пожилыми родителями, дабы не подвергать их риску, ограничившись общением по телефону.

В австрийской столице уже закрыты дворцовые комплексы, знаменитый Шенбруннский зоопарк и основные музеи, которыми славится культурная столица Европы. В частности, Музей истории искусств, который в прошлом году провел масштабную выставку картин Питера Брейгеля Старшего, с сожалением сообщил, что перестает принимать посетителей "предварительно до 3 апреля".