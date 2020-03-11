Новости

Кремль может ограничить командировки своих чиновников 22:31
Финальный раунд Кубка Федерации по теннису перенесен из-за коронавируса 22:28
В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом 22:12
Канцлер Австрии распорядился закрыть все школы из-за коронавируса 21:40
Приговор астраханскому психиатру за преступление пациента отменен 21:16
Логинов примет участие в этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии 21:04
В ДТП в Сирии погиб российский солдат-контрактник 21:01
Из-за коронавируса Lindemann в Москве вместо одного концерта даст два 20:58
Программа "12 шагов" названа самой эффективной в борьбе с алкоголизмом 20:54
Матчи РПЛ в Москве смогут посетить не более 5000 человек 20:44
"Салават Юлаев" выиграл серию у "Авангарда" и сыграет с "Ак Барсом" 20:22
Рейтинг самых популярных авто Москвы неожиданно возглавил кроссовер 20:16
Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 28 20:09
Товарищеский матч Швеция - Россия пройдет без зрителей 20:00
Путин установил выплату военным и семьям погибших в Аргунском ущелье 20:00
ЦБ прогнозирует повышение востребованности рубля за пределами РФ 19:52
Инфицированному итальянцу, вышедшему за покупками, грозит 12 лет тюрьмы 19:50
Москвичам рекомендовали не обедать на рабочих местах из-за коронавируса 19:50
Глава МИД Польши признал решающий вклад в СССР в разгром нацизма 19:42
Петербургские ученые нашли способ выявлять ртуть в окружающей среде 19:32
Под Тамбовом нашли тело пропавшей школьницы 19:15
Петербурженка обжаловала свое помещение под коронавирусный карантин 19:08
Ford распродает имущество заводов в России 18:41
ФСБ опубликовала видео задержания членов "Хизб ут-Тахрир" в Крыму 18:37
В Болгарии зафиксирована первая смерть от коронавируса 18:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему не сбываются погодные ожидания
Почему не сбываются погодные ожидания
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
11.03.2020 21:40
Рубрика: В мире

Канцлер Австрии распорядился закрыть все школы из-за коронавируса

Текст: Екатерина Забродина

Канцлер Австрии 33-летний Себастиан Курц объявил о том, что занятия в университетах и школах страны будут приостановлены в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Выступление главы правительства опубликовано на его страничке в Facebook.

Как российские регионы реагируют на распространение коронавируса

Он призвал всех отнестись к этой вынужденной мере с пониманием. По словам политика, в Австрии сейчас ситуация не столь тревожная, как в Италии: в альпийской республике зарегистрировано пока 248 заболевших (девять новых пациентов - в Тирольской области). Однако в Вене не исключают, что заболевание начнет распространяться по стране теми же стремительными темпами, что и у соседей. По словам Курца, в страну не будут пускать лиц из Италии без медицинской справки об отрицательном тесте на коронавирус.

Чиновникам запретили зарубежные командировки из-за коронавируса

Что касается закрытия школ, то правительство еще должно подумать, как лучше организовать образовательный процесс через онлайн-платформы. Ведь перевод младших школьников на домашнее обучение создаст проблемы для их родителей, занятых на работе. "Цель очевидна - сокращение социальных контактов", - заявил премьер. Он рассказал, что и сам в ближайшие две недели не будет встречаться со своими пожилыми родителями, дабы не подвергать их риску, ограничившись общением по телефону.

Фото: YAFP
Глава ВОЗ объявил пандемию коронавируса COVID-19

В австрийской столице уже закрыты дворцовые комплексы, знаменитый Шенбруннский зоопарк и основные музеи, которыми славится культурная столица Европы. В частности, Музей истории искусств, который в прошлом году провел масштабную выставку картин Питера Брейгеля Старшего, с сожалением сообщил, что перестает принимать посетителей "предварительно до 3 апреля".

В мире Европа Австрия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

РФ временно ограничивает авиарейсы в Италию, Германию, Испанию и Францию
Курс доллара превысил 72 рубля
В ЦИК РФ представили символику голосования по поправкам в Конституцию
ФАС возбудила второе дело из-за подорожания медицинских масок
Белоусов: Рисков спада экономики пока не видно
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Эксперт: Анкара открыто использует миграционный кризис в своих интересах