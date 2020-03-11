Китай: 76 процентов зараженных COVID-19 уж выздоровели

В больницах Китая остаются около 16 тысяч пациентов, заболевших новым типом коронавируса. При этом свыше 76 процентов человек, у которых был подтвержден этот диагноз, уже выздоровели.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. Всего в этой стране заболели коронавирусом 80 778 человек. Из них 61 475 (76,1 процента) полностью выздоровели и уже были выписаны из больниц. Еще 16 145 пациентов по-прежнему госпитализированы, в том числе 4492 человека находятся в тяжелом состоянии.

В очаге эпидемии - городе Ухань - смертность от COVID-19 составила 4,85 процента, во всем остальном Китае этот показатель 0,86 процента.

В Поднебесной эпидемиологическая ситуация улучшается. За минувшие сутки по всей стране было выявлено только 24 новых случая заражения, причем десять из них были завозными - коронавирус вернулся в Китай из-за границы.