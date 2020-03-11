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11.03.2020 23:15
Рубрика: Власть

Контактная группа за неделю определит лиц, подлежащих обмену в Донбассе

В течение недели участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины определят списки подлежащих освобождению лиц в Донбассе, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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"Договорились в течение недели максимально сконцентрироваться на том, чтобы определить всех лиц, которые подлежат взаимному освобождению", - передает ТАСС слова Козака по итогам заседания в Минске.

Обмен пленными, по предварительным прогнозам, может произойти в марте.

"Чтобы не быть чрезмерно оптимистичным, скажу, что да, такая надежда есть - договориться о конкретных действиях​​​, когда необходимо будет верифицировать всех лиц, которые готовы участвовать в этом обмене. Это принципиальнейший вопрос", - цитирует Козака РИА Новости.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Президент Администрация Президента Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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