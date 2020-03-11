Кузнецова: Дети в СИЗО должны получать качественное образование

Несовершеннолетние в СИЗО должны иметь возможность получать качественное образование дистанционно, такое предложение уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова направит в министерство просвещения РФ.

Дистанционное обучение в СИЗО должно позволить оказавшимся там несовершеннолетним детям подготовиться к сдаче ЕГЭ.

- Мы настаиваем на том, чтобы была предусмотрена возможность получения образования ребятами, содержащимися в СИЗО, не только в форме самообразования, потому что мы понимаем, какого качества самообразование может быть, но и в форме дистанционного образования, - цитирует детского омбудсмена агентство РИА Новости.

Пока в соответствии с Федеральным законом "Об образовании" дети, находящиеся в СИЗО, не лишены такового, но для них предполагается только самообразование. Однако в ряд регионов за изоляторами закрепляют школы, из которых к детям приходят учителя. И это, по словам Кузнецовой, позволяет им подготовиться к выпускным экзаменам.