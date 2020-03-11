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11.03.2020 12:27
Рубрика: Общество

Кузнецова и Кравцов обсудили вопросы воспитания школьников

Текст: Татьяна Владыкина
Детский омбудсмен Анна Кузнецова на встрече с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым обсудила вопросы воспитания в современной школе, сообщает пресс-служба уполномоченного.
Фото: deti.gov.ru Фото: deti.gov.ru
Фото: deti.gov.ru

Кузнецова напомнила, что тема воспитания беспокоит сегодня каждого родителя, а президент считает этот вопрос - федеральной задачей. Вопрос воспитательной работы стоит сегодня настолько остро, что многие регионы начали самостоятельно искать решения по модернизации воспитательных программ.

Анна Кузнецова высказалась за системный подход к решению этой задачи с подключением всех ведомств. По словам детского омбудсмена, план воспитательной работы должен быть многокомпонентным.

- Не только школа, но и семья, и сфера допобразования, и вопросы культурно-эстетического, спортивного развития - все это должно складываться, как пазл, в единую гармоничную систему. Не должно быть заплаточных проектов. Все должно быть вплетено в общую канву. Если в одном направлении нет успеха, мы должны быть уверены, что ребёнок найдёт себя в другом направлении. Если в семье проблемы с воспитанием - мы знаем, что школа здесь придет на помощь. Со школы тоже начнется спрос, но для этого им условия надо создать, - сказала Анна Кузнецова. - "В этот план воспитательной работы должны войти не только задачи и контроль, но и создание условий в образовательных организациях для успешной реализации воспитательной функции.

Фото: iStock
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Она также рассказала, что при Уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка создан Экспертный совет по развитию позитивного детского контента, и поддержала возможность в рамках этого Совета разрабатывать систему совершенствования воспитательного компонента и потом представить наработки экспертов.

Сергей Кравцов в свою очередь отметил, что система воспитательной работы раздроблена и работа ведется формально, за созданными программами нет реальной работы. "Безусловно, в вопросах воспитания мы с Вами единомышленники и решаем системную задачу, запрос на которую сформирован обществом. Нам важно не только дать ребенку знания, но и воспитать его, заложить нравственные ценности, которые позволят ему полноценно строить жизнь: любовь к Родине, родителям, стремление к самосовершенствованию, готовность помогать и откликаться на беду. При непосредственном участии министерства реализуется план мероприятий "Десятилетия детства", мы будем привлекать к этой работе педагогов и родителей", - подчеркнул министр.

Общество Образование Президент Уполномоченный по правам ребенка Правительство Минпросвещения

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