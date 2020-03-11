Кузнецова рассказала о "добрых плодах" поправки в Конституцию о семье

Поправки в Конституцию России, касающиеся семейных ценностей и социальных обязательств государства, рассчитываются и на будущие поколения, поэтому они должны иметь "запас прочности" и дать "добрые плоды" детям, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

На следующий день изменений можно не заметить, подчеркнула Анна Кузнецова, но "по сути, мы можем проснуться в другой стране - настолько велико значение каждого слова в этом документе".

Правда, бездействие и неисполнение новых обязательств, по ее мнению, может все перечеркнуть.

- Особо отмечу тему, за которой я пристально слежу, - это закрепление просемейных поправок в основном законе, - цитирует Анну Кузнецову РИА Новости. - Именно они могут поставить вопросы защиты и поддержки семей и детей на новый уровень государственных задач.

Детский омбудсмен считает, что поправки должны быть защищены от двусмысленности, произвольности толкования, в этом и состоит их "запас прочности" на будущие поколения.

Кузнецова поддерживает расширение обязательств государства по отношению к семье и детям и, по ее мнению, формулировки закона не должны отделять детей от семьи: защита семьи и повышение ее благосостояния должны быть и защитой ребенка. А в отношении детей, лишенных родительского попечения, государство должно нести особые обязательства и гарантировать их исполнение, закрепив это все в основном законе страны, отмечает Кузнецова.

- Понимая всю важность происходящего, безусловно, важно использовать шанс для расстановки актуальных приоритетов в семейной политике, да и в других сферах, - заключила омбудсмен.

Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, ГД 10 марта поддержала его во втором чтении. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Третье чтение законопроекта в нижней палате российского парламента запланировано на 11 марта. Общероссийское голосование намечено на 22 апреля, этот день будет выходным.