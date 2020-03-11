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11.03.2020 16:03
Рубрика: В мире

Латвийская авиакомпания из-за коронавируса уволила 250 сотрудников

Текст: Юрий Сизов
Не только на земле коронавирус подавляет активную жизнь в различных регионах планеты. Из-за вирусной атаки ежедневно меняется и маршрутная сеть авиакомпаний, которые стремительно отменяют рейсы на воздушных трассах. Не стала исключением и латвийская авиакомпания АirBaltic, которая уже приняла 11 марта решение об увольнении до 250 своих сотрудников. Об этом ее руководство успело известить 11 марта на чрезвычайном собрании свой персонал, сообщает новостной портал bb.lv.

Речь идет, поясняют топ-менеджеры компании, о сокращении, в основном, членов экипажей самолетов, добавляя при этом, что будут "ориентироваться на добровольные сокращения, будут изменены и испытательные сроки, руководство предложит сотрудникам уйти в неоплачиваемые отпуска, а также уволит часть персонала".

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости
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И хотя для АirBaltic первых два месяца високосного года, по утверждению их руководства, были весьма успешными, но они вынуждены пойти на эти не популярные меры в связи "с чрезвычайными обстоятельствами".

К сожалению, заявил исполнительный директор компании Мартин Гаусс, она не может продолжать работу в прежнем режиме. Приходится отменять рейсы, уменьшать эксплуатацию самолетов, на лицо резкое падение спроса на резервирование полетов. "Но мы уверены, что ситуация вернется в привычное русло и искренне надеемся на понимание со стороны коллег и латвийского общества в это сложное время", - обнадежил Гаусс.

А пока АirBaltic уже отменила 580 рейсов в период с 23 марта по 31мая. Стало известно, что по соображениям безопасности, а также следуя рекомендациям профильных учреждений, до конца апреля отменены все рейсы в Милан и Верону, а до конца мая - в Рим и Тель-Авив.
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Стоит добавить, что еще в самом начале недели, 9 марта, МИД этой прибалтийской страны расширил список стран, которые настоятельно не рекомендует посещать. В него были включены США, Австралия, Австрия, Бельгия и Египет, Франция, Греция и Ирак, Исландия, Канада, Кувейт и Великобритания, Малайзия, Норвегия, Испания, Таиланд, Германия и Швеция. Кроме того, не рекомендовано посещать Китай, Южную Корею, Японию, Сингапур, Иран и Италию.

Кстати, местные новостные порталы уже подтвердили, что число заболевших в Латвии достигло к среде десять человек, и все они побывали в Италии. Правда, по информации представителя Центра контроля и профилактики заболеваний Илзе Араи, больные пока лечатся амбулаторно под надзором семейного врача.

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