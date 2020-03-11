Латвийская авиакомпания из-за коронавируса уволила 250 сотрудников

Речь идет, поясняют топ-менеджеры компании, о сокращении, в основном, членов экипажей самолетов, добавляя при этом, что будут "ориентироваться на добровольные сокращения, будут изменены и испытательные сроки, руководство предложит сотрудникам уйти в неоплачиваемые отпуска, а также уволит часть персонала".

И хотя для АirBaltic первых два месяца високосного года, по утверждению их руководства, были весьма успешными, но они вынуждены пойти на эти не популярные меры в связи "с чрезвычайными обстоятельствами".

К сожалению, заявил исполнительный директор компании Мартин Гаусс, она не может продолжать работу в прежнем режиме. Приходится отменять рейсы, уменьшать эксплуатацию самолетов, на лицо резкое падение спроса на резервирование полетов. "Но мы уверены, что ситуация вернется в привычное русло и искренне надеемся на понимание со стороны коллег и латвийского общества в это сложное время", - обнадежил Гаусс.

А пока АirBaltic уже отменила 580 рейсов в период с 23 марта по 31мая. Стало известно, что по соображениям безопасности, а также следуя рекомендациям профильных учреждений, до конца апреля отменены все рейсы в Милан и Верону, а до конца мая - в Рим и Тель-Авив.

Стоит добавить, что еще в самом начале недели, 9 марта, МИД этой прибалтийской страны расширил список стран, которые настоятельно не рекомендует посещать. В него были включены США, Австралия, Австрия, Бельгия и Египет, Франция, Греция и Ирак, Исландия, Канада, Кувейт и Великобритания, Малайзия, Норвегия, Испания, Таиланд, Германия и Швеция. Кроме того, не рекомендовано посещать Китай, Южную Корею, Японию, Сингапур, Иран и Италию.

Кстати, местные новостные порталы уже подтвердили, что число заболевших в Латвии достигло к среде десять человек, и все они побывали в Италии. Правда, по информации представителя Центра контроля и профилактики заболеваний Илзе Араи, больные пока лечатся амбулаторно под надзором семейного врача.