Лавров раскритиковал нечистоплотные попытки политизировать историю

Необходимо уделить особое внимание задаче по защите исторической правды и недопущению пересмотра итогов Победы на фоне попыток, в том числе в ряде стран Запада, политизировать историю, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда публичной дипломатии им. А.М.Горчакова.

"К сожалению, мы все становимся свидетелями активизации нечистоплотных попыток политизировать историю, фальсифицировать факты", - указал министр. По словам Лаврова, налицо стремление подвергнуть кардинальной ревизии не только общеизвестные причины, но и общепризнанные международно-правовые результаты мирового конфликта, очернить освободителей и одновременно оправдать нацистов и их приспешников. "В этой связи считаю, что мы должны уделить особое внимание задаче по защите исторической правды, недопущению пересмотра итогов Победы", - подчеркнул он.

Глава МИД РФ также отметил, что из-за заморозки многих официальных каналов диалога с западными партнерами контакты экспертов, а также по линии гражданских обществ будет все более востребованы.

Видео: RT