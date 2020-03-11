Малкин оформил дубль в ворота "Дэвилз"

Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин стал первой звездой матча НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз", который завершился со счетом 5:2 в пользу команды россиянина.

Две из пяти шайб - на 48-й и 54-й минутах - забил Малкин. Он также отметился результативной передачей в эпизоде с голом Джастина Шульца (25).

В активе нашего форварда теперь 74 (25+49) очка в текущем сезоне. Он является лучшим бомбардиром "пингвинов".

Что касается гонки бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ, то в общем рейтинге поднялся другой россиянин - нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. В победной встрече с "Далласом" (4:2) он сделал результативную передачу, благодаря чему набрал 94-е очко (32 + 62) в нынешнем сезоне и вышел на четвертое место в бомбардирском списке, обогнав форварда "Колорадо Эвеланш" Натана Маккиннона (93 балла).