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11.03.2020 14:05
Рубрика: Спорт

Матч сборных России и Молдавии по футболу пройдет без зрителей

Текст: Максим Домчев

Товарищеский матч между сборными России и Молдавии по футболу, как и запланировано, состоится 31 марта на арене "Зимбру" в Кишиневе, но пройдет без зрителей. Об этом сообщается на официальном сайте Молдавской федерации футбола.

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Ранее существовала угроза, что эту встречу отменят, однако в итоге было решено провести игру при пустых трибунах. Во вторник молдавская федерация сообщила, что продажа билетов на предстоящую встречу остановлена в связи с запретом на проведение массовых мероприятий в стране.

Сборная России проводит товарищеские игры в рамках подготовки к финальному турниру чемпионата Европы, который состоится летом нынешнего года.

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