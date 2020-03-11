Матч сборных России и Молдавии по футболу пройдет без зрителей

Товарищеский матч между сборными России и Молдавии по футболу, как и запланировано, состоится 31 марта на арене "Зимбру" в Кишиневе, но пройдет без зрителей. Об этом сообщается на официальном сайте Молдавской федерации футбола.

Ранее существовала угроза, что эту встречу отменят, однако в итоге было решено провести игру при пустых трибунах. Во вторник молдавская федерация сообщила, что продажа билетов на предстоящую встречу остановлена в связи с запретом на проведение массовых мероприятий в стране.

Сборная России проводит товарищеские игры в рамках подготовки к финальному турниру чемпионата Европы, который состоится летом нынешнего года.