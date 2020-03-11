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11.03.2020 18:14
Рубрика: Власть

Матвиенко объяснила важность поправки Терешковой о президентских сроках

Текст: Галина Мисливская
Действующий президент Владимир Путин, по мнению россиян, лучше других способен реализовать запрос на стабильность и предсказуемость, поэтому у него должна быть возможность баллотироваться на новый срок, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

В среду она выступила на пленарном заседании палаты, предваряя голосование по закону о поправках в Конституцию РФ.

Фото: пресс-служба СФ
Матвиенко: Поправка о возможности Путина избираться на новый срок своевременна

Говоря об этой поправке, предложенной днем ранее депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, глава Совфеда отметила: "Некоторые отдельные эксперты, политики тут же сделали вывод, что основная цель конституционной реформы - именно в "обнулении" президентских сроков. Это, естественно, не так". Такими высказываниями, подчеркнула она, их авторы "пытаются обнулить значение актуальных, системных поправок в Конституцию, серьезных социальных гарантий для наших граждан".

Матвиенко добавила, что для сохранения власти у главы государства есть немало других легитимных способов.

"Но для президента всегда было важно мнение людей, неизменное уважение к мнению граждан своей страны. Именно поэтому он предложил всенародное голосование по поправкам в Конституцию", - заявила Валентина Матвиенко. По этой причине, считает она, Владимир Путин "не согласился продлить свои полномочия автоматически, а проявил готовность пойти на конкурентные выборы". "На мой взгляд, это самый честный, открытый, демократический путь", - сказала глава Совфеда.

Валентина Матвиенко уверена, что России сейчас жизненно важно сохранить внутриполитическую стабильность и предсказуемость. "Значительная часть российских граждан считает, что с этой задачей справится именно действующий глава государства, и этим их мнением нельзя пренебрегать", - подчеркнула она.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Путин ответил на предложение Терешковой вновь избираться на пост президента

Поэтому Владимир Путин должен иметь право пойти на новые выборы, продолжила председатель. "Воспользуется он этим правом в 2024 году или нет, решать, конечно, ему. Но сама возможность участвовать в выборах у него должна быть, а у граждан должно быть право выбора", - добавила она. Тем более, что такое решение "обесценит любые спекуляции насчет преемника, возможной смены конфигурации властных институтов и многого другого".

Глава Совфеда также напомнила, как много Владимир Путин сделал для России. "Мы должны отдать должное тому, что было сделано в развитии страны Владимиром Владимировичем Путиным за последние 20 лет: он поднял, можно сказать, страну с колен, обеспечил поступательное развитие разрушившейся в то время экономики, воссоздал боеспособную эффективную армию, вернул России ее роль на международной арене. А главное, мне кажется, - вернул стране и ее гражданам достоинство". "Сегодня наш президент признан в мире одним из ведущих мировых лидеров, и это факт", - подчеркнула спикер.

"Кстати, хочу сказать, что после вчерашней новости (о возможности действующего президента баллотироваться на новый срок - прим. ред.) и падение цен на нефть приостановилось, и несколько стабилизировалась ситуация на фондовых рынках", - добавила она.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Стенограмма выступления президента Владимира Путина на пленарном заседании Госдумы

Напомним, в среду Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о поправке к Конституции.

Принятый закон Совфед направил для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов. Если две трети заксобраний его поддержат, глава государства направит документ в Конституционный суд, чтобы тот дал заключение о соответствии переходной нормы о сроках действующего президента Основному Закону. По окончании этой процедуры - в случае положительного вердикта - Владимир Путин подпишет указ, в котором назначит дату голосования по поправкам в Конституцию. Накануне на встрече с лидерами думских фракций глава государства подтвердил, что голосование пройдет 22 апреля.

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