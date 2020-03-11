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11.03.2020 19:18
Рубрика: Власть

Спасение при минус сорока и ниже

МЧС ускорит развитие своих центров в Арктике
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8107)
Перед МЧС России поставлены задачи увеличения своего присутствия в Арктике. На протяжении всего северного побережья страны ведомству предстоит активизировать строительство и развитие комплексной спасательной инфраструктуры.

Это следует из текста указа президента России, который опубликован на официальном портале правовой информации. В документе говорится об основных угрозах российской Арктике и о тех неотложных мерах, которые необходимо предпринять до 2035 года, чтобы эти угрозы минимизировать.

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Понятно, что в развитии арктического региона МЧС не на первых ролях. Основные задачи ложатся на транспортников для обеспечения Северного морского пути и на представителей топливно-энергетического сектора. Но их деятельность нуждается в максимальной безопасности. А защита людей, портов, домов - это уже задача спасателей.

Как прописано в указе, в сфере обеспечения защиты населения и территорий Арктической зоны необходимо дальнейшее строительство и развитие комплексных аварийно-спасательных центров и пожарно-спасательных подразделений для ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций.

Сейчас вдоль побережья МЧС создало сеть из семи спасательных центров, начиная от Мурманска и заканчивая Анадырем. И как 11 марта подтвердили корреспонденту "РГ" в пресс-службе МЧС России, эта работа будет продолжена, хотя всего несколько лет назад перспективы строительства новых объектов в Арктике были туманны из-за проблем с финансированием. Даже недостроенные объекты находились под угрозой замораживания на неопределенный срок. Сейчас, судя по всему, все финансовые проблемы решены. Более того, будет дан новый импульс для дальнейшего развития.

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Как рассказали в пресс-службе МЧС, в Арктике планируется продолжить осуществление научно-технического, нормативно-правового и методического сопровождения деятельности по защите населения и территорий от возможных чрезвычайных ситуаций.

- Свое участие МЧС России видит и в других направлениях: совершенствование организации экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации. А также развитие сети аэропортов и посадочных площадок. Кроме того, необходимо развитие системы и средств постоянного комплексного космического мониторинга Арктики, включая взаимодействие с воздушными и морскими судами, - сообщили в пресс-службе МЧС.

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Последнее, кстати, очень важно для обеспечения безопасного провода судов по Северному морскому пути. Арктический фарватер сложен, там малые глубины и не везде можно пройти, поэтому различные ЧП не исключены. Подлетное же время с нынешних построенных вертолетных баз довольно велико. Если судно запросит помощь где-то в пути, то, чтобы долететь до него, могут потребоваться не минуты, а часы. Та же проблема и для заблудившихся людей или затерявшегося транспорта. В условиях крайне низких температур решающими могут стать даже не минуты, а секунды. Поэтому перед МЧС сейчас будет стоять задача создания современной информационно-коммуникационной системы экстренных вызовов 112 и автоматизированного комплекса "Безопасный город". А перед научными центрами системы МЧС поставлены задачи исследования опасных природных и природно-техногенных явлений в Арктике, методов и технологий их прогнозирования.

Власть Безопасность Правительство МЧС

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