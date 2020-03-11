МЧС ускорит развитие своих центров в Арктике

Перед МЧС России поставлены задачи увеличения своего присутствия в Арктике. На протяжении всего северного побережья страны ведомству предстоит активизировать строительство и развитие комплексной спасательной инфраструктуры.

Это следует из текста указа президента России, который опубликован на официальном портале правовой информации. В документе говорится об основных угрозах российской Арктике и о тех неотложных мерах, которые необходимо предпринять до 2035 года, чтобы эти угрозы минимизировать.

Понятно, что в развитии арктического региона МЧС не на первых ролях. Основные задачи ложатся на транспортников для обеспечения Северного морского пути и на представителей топливно-энергетического сектора. Но их деятельность нуждается в максимальной безопасности. А защита людей, портов, домов - это уже задача спасателей.

Как прописано в указе, в сфере обеспечения защиты населения и территорий Арктической зоны необходимо дальнейшее строительство и развитие комплексных аварийно-спасательных центров и пожарно-спасательных подразделений для ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций.

Сейчас вдоль побережья МЧС создало сеть из семи спасательных центров, начиная от Мурманска и заканчивая Анадырем. И как 11 марта подтвердили корреспонденту "РГ" в пресс-службе МЧС России, эта работа будет продолжена, хотя всего несколько лет назад перспективы строительства новых объектов в Арктике были туманны из-за проблем с финансированием. Даже недостроенные объекты находились под угрозой замораживания на неопределенный срок. Сейчас, судя по всему, все финансовые проблемы решены. Более того, будет дан новый импульс для дальнейшего развития.

МЧС предстоит создать на Севере системы вызовов 112 и комплекс "Безопасный город"

Как рассказали в пресс-службе МЧС, в Арктике планируется продолжить осуществление научно-технического, нормативно-правового и методического сопровождения деятельности по защите населения и территорий от возможных чрезвычайных ситуаций.

- Свое участие МЧС России видит и в других направлениях: совершенствование организации экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации. А также развитие сети аэропортов и посадочных площадок. Кроме того, необходимо развитие системы и средств постоянного комплексного космического мониторинга Арктики, включая взаимодействие с воздушными и морскими судами, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Последнее, кстати, очень важно для обеспечения безопасного провода судов по Северному морскому пути. Арктический фарватер сложен, там малые глубины и не везде можно пройти, поэтому различные ЧП не исключены. Подлетное же время с нынешних построенных вертолетных баз довольно велико. Если судно запросит помощь где-то в пути, то, чтобы долететь до него, могут потребоваться не минуты, а часы. Та же проблема и для заблудившихся людей или затерявшегося транспорта. В условиях крайне низких температур решающими могут стать даже не минуты, а секунды. Поэтому перед МЧС сейчас будет стоять задача создания современной информационно-коммуникационной системы экстренных вызовов 112 и автоматизированного комплекса "Безопасный город". А перед научными центрами системы МЧС поставлены задачи исследования опасных природных и природно-техногенных явлений в Арктике, методов и технологий их прогнозирования.