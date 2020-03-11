Власть
11.03.2020 16:36
Текст: Владимир Кузьмин

Медведев и Румас обсудили вопросы безопасности

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудили проблему распространения коронавирусной инфекции и положение на нефтяных рынках как два фактора, потенциально влияющих на экономику государств.
Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
Екатерина Штукина/ РИА Новости

- Можем обменяться соображениями в сфере безопасности, - предложил Медведев, открывая встречу. - Поскольку сейчас на острие проблематики безопасности несколько тем, начиная от эпидемии коронавируса и заканчивая ситуацией на нефтяных рынках.

Фото: РИА Новости
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Глава белорусского правительства подчеркнул, что после многих лет совместной работы не мог не попросить о разговоре с зампредом Совбеза России. "Я вчера почитал функционал по новой вашей должности и обратил внимание, что в ваши обязанности входит участие в выработке и реализации внешнеполитического курса Российской Федерации. Я так понимаю, что Республика Беларусь все равно останется в сфере ваших интересов", - сказал Румас. Дмитрий Медведев подтвердил это предположение: "Мы же друзья, мы братья и соседи".

С учетом того, что Медведев хорошо знаком с тонкостями сотрудничества Москвы и Минска, белорусский премьер выразил желание обсудить некоторые вопросы и узнать мнение собеседника.

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