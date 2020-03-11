Медведев и Румас обсудили вопросы безопасности

- Можем обменяться соображениями в сфере безопасности, - предложил Медведев, открывая встречу. - Поскольку сейчас на острие проблематики безопасности несколько тем, начиная от эпидемии коронавируса и заканчивая ситуацией на нефтяных рынках.

Глава белорусского правительства подчеркнул, что после многих лет совместной работы не мог не попросить о разговоре с зампредом Совбеза России. "Я вчера почитал функционал по новой вашей должности и обратил внимание, что в ваши обязанности входит участие в выработке и реализации внешнеполитического курса Российской Федерации. Я так понимаю, что Республика Беларусь все равно останется в сфере ваших интересов", - сказал Румас. Дмитрий Медведев подтвердил это предположение: "Мы же друзья, мы братья и соседи".

С учетом того, что Медведев хорошо знаком с тонкостями сотрудничества Москвы и Минска, белорусский премьер выразил желание обсудить некоторые вопросы и узнать мнение собеседника.