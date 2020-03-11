Новости

В Удмуртии заведующую кладбищем задержали за взятку 17:56
Совет Думы отменил парламентский форум из-за коронавируса 17:51
Вторые летные испытания тактической гиперзвуковой ракеты прошли в США 17:51
В Каталонии своими соотечественниками считают Колумба, Шекспира и да Винчи 17:50
Калужанин осужден на 20 лет за похищение людей, изнасилование и убийство 17:45
Замглавы МЭР РФ назначен Алексей Херсонцев 17:21
В Челябинске объяснили ЧП с новым низкопольным трамваем 17:15
Мишустин возглавил правкомиссию по бюджетным проектировкам 17:14
На Кубани хакер получил 3,8 года колонии за компьютерные вирусы 17:08
В театре рассказали о состоянии актрисы Валентины Талызиной 17:02
Российские авиакомпании увеличили в феврале объем перевозок 16:57
В Ленобласти семь человек пострадали в ДТП с грузовиком 16:50
Меркель: До 70% населения Германии могут заразиться коронавирусом 16:42
Генпрокуратура РФ признала нежелательной бельгийскую НПО 16:36
Медведев и Румас обсудили вопросы безопасности 16:36
"Рома" не полетит в Испанию на матч против "Севильи" в Лиге Европы 16:36
Корвет "Гремящий" отправился на Балтфлот для госиспытаний 16:28
В Краснодаре наградили лауреатов конкурса "Золотой фотообъектив" 16:28
В Петербурге установят мемориальную доску Жоресу Алферову 16:26
ОПЕК понизил прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году 16:25
Из-за аномально теплой погоды на юге начался пожароопасный сезон 16:24
Некачественная реставрация крепости в Ленобласти заинтересовала СК 16:24
Число погибших в ДТП под Ростовом увеличилось до пяти человек 16:06
Тренер лыжника Большунова обвинил норвежских спортсменов в неуважении 16:05
В Симферополе ВАЗ насмерть сбил школьницу 16:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему не сбываются погодные ожидания
Почему не сбываются погодные ожидания
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
11.03.2020 16:42
Рубрика: В мире

Меркель: До 70% населения Германии могут заразиться коронавирусом

Текст: Александр Саможнев

От 60 до 70 процентов населения Германии может заразиться новым коронавирусом, такие тревожные данные озвучила в ходе заседания фракции ХДС в Бундестаге канцлер Ангела Меркель. Заявление было сделано за закрытыми дверями, но скоро стало достоянием гласности.

Фото: EPA/LAURENT GILLIERON
Чехия и Польша вводят проверки на границе с Германией из-за коронавируса

Этими цифрами ранее оперировал директор института вирусологии клиники "Шарите" в Берлине Кристиан Дростен. По его словам, неизвестно, сколько еще будет распространяться вирус. "Это может занять по меньшей мере два года или даже больше", - не исключает эксперт. По его словам, проблематичным для системы здравоохранения страны может стать стремительное распространение болезни. Поэтому власти собираются сделать все возможное, чтобы обнаружить и как можно скорее локализовать очаги коронавируса. Медики также работают над лекарствами и вакцинами.

Между тем оппозиция ждет решительных действий от Меркель в борьбе с коронавирусом. "Сейчас было бы важно, чтобы канцлер пообещала, как и во время финансового кризиса 2008 года, обеспечить здоровье людей и процветание Германии", - отмечает деятель СвДП Эндрю Ульманн. В пятницу канцлер проведет встречу с представителями работодателей и профсоюзов с целью выработки антикризисных мер.

По данным института Роберта Коха, в Германии насчитывается 847 инфицированных новым коронавирусом. Большая часть заболевших людей проживает в крупнейшей земле Северный Рейн-Вестфалия - 392, в Баден-Вюртемберге - 182 и в Баварии - 148, информирует газета Die Welt.

В мире Европа Германия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В ЦИК РФ представили символику голосования по поправкам в Конституцию
ФАС возбудила второе дело из-за подорожания медицинских масок
Путин назвал истинный мотив санкций против "Северного потока-2"
Белоусов: Рисков спада экономики пока не видно
МИД Таиланда уточнил порядок выдачи виз по прибытии для россиян
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Эксперт: Анкара открыто использует миграционный кризис в своих интересах