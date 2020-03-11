Меркель: До 70% населения Германии могут заразиться коронавирусом

От 60 до 70 процентов населения Германии может заразиться новым коронавирусом, такие тревожные данные озвучила в ходе заседания фракции ХДС в Бундестаге канцлер Ангела Меркель. Заявление было сделано за закрытыми дверями, но скоро стало достоянием гласности.

Этими цифрами ранее оперировал директор института вирусологии клиники "Шарите" в Берлине Кристиан Дростен. По его словам, неизвестно, сколько еще будет распространяться вирус. "Это может занять по меньшей мере два года или даже больше", - не исключает эксперт. По его словам, проблематичным для системы здравоохранения страны может стать стремительное распространение болезни. Поэтому власти собираются сделать все возможное, чтобы обнаружить и как можно скорее локализовать очаги коронавируса. Медики также работают над лекарствами и вакцинами.

Между тем оппозиция ждет решительных действий от Меркель в борьбе с коронавирусом. "Сейчас было бы важно, чтобы канцлер пообещала, как и во время финансового кризиса 2008 года, обеспечить здоровье людей и процветание Германии", - отмечает деятель СвДП Эндрю Ульманн. В пятницу канцлер проведет встречу с представителями работодателей и профсоюзов с целью выработки антикризисных мер.

По данным института Роберта Коха, в Германии насчитывается 847 инфицированных новым коронавирусом. Большая часть заболевших людей проживает в крупнейшей земле Северный Рейн-Вестфалия - 392, в Баден-Вюртемберге - 182 и в Баварии - 148, информирует газета Die Welt.