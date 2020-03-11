Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Эстонию накрыл экономический кризис - столь стремительного падения в стране не наблюдалось с 2008 года. Об этом в эфире канала ETV заявил министр финансов республики Мартин Хельме, чьи слова приводит телерадиокомпания ERR.

По его словам, уже совсем скоро банки начнут отзывать кредиты, а предприятия не смогут выпускать собственные облигации. Кроме того, даже специалистам невозможно строить прогнозы на ближайшую перспективу из-за "плохой видимости" в экономике, которая пострадала сразу от нескольких факторов - от обрушения цены на нефть до эпидемии коронавируса. При этом чиновник пообещал, что государство не будет сокращать бюджетные расходы, но, возможно, пойдет на налоговые послабления.

В Таллине считают кризис на рынке временным и ожидают возвращение цены к 60-65 долларам за баррель уже через полгода. В прошлом году ВВП Эстонии вырос на 4%, в этом году он может замедлиться до 2,2%.