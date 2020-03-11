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Рубрика: Происшествия

Тюрьма переезжает

Глава Минюста поддержал идею переноса следственных изоляторов за пределы городов
Текст: Владислав Куликов
Условия содержания в следственных изоляторах планируется радикально улучшить. Начать предлагается с женских СИЗО. А тюрьмы, расположенные в городах, должны стать менее мрачными: то есть не пугать людей колючей проволокой.
Условия для заключенных планируется улучшать и в СИЗО, и в колониях. Фото: Дмитрий Рогулин/ ТАСС Условия для заключенных планируется улучшать и в СИЗО, и в колониях. Фото: Дмитрий Рогулин/ ТАСС
Условия для заключенных планируется улучшать и в СИЗО, и в колониях. Фото: Дмитрий Рогулин/ ТАСС

Такие новости прозвучали на прошедшей в Москве коллегии Федеральной службы исполнения наказаний.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Министр юстиции РФ Константин Чуйченко, участвовавший в заседании коллегии, отметил необходимость работы по улучшению условий содержания в следственных изоляторах.

В первую очередь, по его словам, важна реновация женских СИЗО. Глава Минюста подчеркнул, что именно женщинам нужно сначала создать нормальные условия содержания, а после этого - мужчинам.

"В изоляторах содержатся люди, чья вина еще не доказана, - сказал Константин Чуйченко. - Нужно подумать над тем, чтобы делать здания учреждений системы менее брутальными. Мы не должны видеть колючую проволоку, нам не нужны элементы устрашения. Тем более что во многих регионах изоляторы располагаются в центре города. И здесь я бы поддержал идею о переносе СИЗО за пределы городов".

По его словам, Федеральной службе исполнения наказаний требуется генеральная схема развития учреждений уголовно-исполнительной системы с указанием их локаций и мощностей.

Планируется провести реновацию женских следственных изоляторов, а тюрьмы в городах, не должны пугать людей колючей проволокой

В свою очередь, директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников обратил внимание на необходимость разработки новых требований к казенным домам.

Типовые проекты СИЗО и колоний будут учитывать актуальные архитектурные нормы и климатические условия страны.

Как отметил вице-президент Федеральной палаты адвокатов Владислав Гриб, итоговое заседание коллегии ФСИН вызвало значительный интерес.

"В связи с назначением в октябре 2019 года нового руководителя ФСИН, которым стал Александр Калашников, было интересно, как будет развиваться одна из крупнейших служб в РФ, с которой, в том числе, взаимодействуют и адвокаты, и правозащитники. Да и вся правовая система не может быть к этому равнодушной", - сказал вице-президент ФПА.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Среди задач ФСИН была обозначена необходимость в создании нового облика СИЗО - с более комфортными условиями содержания, поскольку находящиеся там люди - не осужденные. Как рассказал Владислав Гриб, планируется, что следственные изоляторы будут выносить за территорию - из центров крупных городов на окраины, и земельные участки отдавать под жилые и другие гражданские проекты. Намечается серьезная работа по привлечению инвестиций в систему ФСИН, что может повлечь, в том числе, повышение заработной платы заключенным.

"Также высказано правильное, по моему мнению, предложение о необходимости модернизировать и строить новые женские СИЗО, колонии, поскольку есть такие учреждения, где крайне жесткие условия для отбывания наказания, нахождения женщин", - добавил вице-президент ФПА РФ.

По мнению Владислава Гриба, "новое руководство ФСИН России озабочено изменением лица ведомства, внешнего и внутреннего, а также повышением эффективности службы, в какой-то степени ее гуманизации".

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