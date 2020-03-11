Минкомсвязь против компенсации расходов за "Доступный интернет"

Операторам связи не будут компенсировать расходы за предоставление гражданам бесплатного доступа к значимым интернет-ресурсам. Об этом журналистам заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

Компенсация, по его словам, не нужна, так как бесплатный доступ коснется небольшой доли трафика - в пределах 10%. "Наша позиция как регулятора - не компенсировать", - приводит слова министра ТАСС.

Обеспечить россиянам бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам в послании Федеральному Собранию поручил президент Владимир Путин.

Список таких ресурсов Минкомсвязь планирует подготовить в течение марта. В перечень могут войти российские поисковики, почта, портал госуслуг и сайты госорганов, а также соцсети, мессенджеры, агрегаторы такси и сервисы доставки еды. При этом из бесплатного трафика будет исключен сегмент стриминга, то есть просмотр видео и прослушивание музыки будут все равно тарифицироваться, сообщил Шадаев.