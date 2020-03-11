Мишустин назвал Беларусь стратегическим партнером России

Беларусь - союзник и стратегический партнер России, и раскрытие потенциала интеграции в рамках Союзного государства, уверен премьер-министр Михаил Мишустин, поможет экономическому развитию стран, а следовательно - и росту благосостояния их граждан.

В среду в Москве правительственные делегации России и Беларуси встретились, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. С российской стороны к главе кабинета министров присоединились его заместитель Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов. С премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом на переговоры приехали министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, министр финансов Максим Ермолович, министр энергетики Виктор Каранкевич, председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Рыбаков.

"Хочу отметить особо, что Беларусь - наш союзник и стратегический партнер", - сказал председатель правительства России. В декабре прошлого года исполнилось 20 лет со дня подписания договора о создании Союзного государства. "Убежден, что в новом десятилетии необходимо в полной мере раскрыть созидательный, интеграционный потенциал договора, - заявил Михаил Мишустин. - Это позволит создать благоприятные условия для развития экономики и ведения бизнеса и в конечном итоге повысить благосостояние граждан России и Беларуси".

Минск на пространстве СНГ остается важнейшим внешнеэкономическим партнером Москвы. В 2018 году товарооборот вырос на 9,6 процента до 36,5 миллиардов долларов. В прошлом году показатели получилось удержать на том же уровне: сокращение российского экспорта компенсировал рост поставок в нашу страну белорусских товаров - на 4,4 процента. Для экономики соседнего государства важное значение имеют инвестиции из России: в январе - сентябре 2019 года они составили около 4 миллиардов долларов. Полезными премьер Мишустин считает контакты на уровне регионов, укрепление гуманитарных, образовательных, культурных связей. Он поблагодарил коллегу за визит и возможность оперативно обсудить актуальные вопросы взаимодействия.

Диалог между странами важен не только для них самих, но и объединений, в которых состоят Россия и Беларусь, уверен Сергей Румас. Например, для Евразийского экономического союза. "Есть целый ряд вопросов, которые мы должны обсудить в рамках наших интеграционных процессов. Я думаю, во многом движение в "пятерке" будет зависеть от того, насколько мы сблизим свои позиции", - заявил белорусский премьер. Он считает, что Москва и Минск могли бы решить оставшиеся несколько нерешенных вопросов, чтобы 10 апреля на заседании Евразийского межправительственного совета согласовать стратегические направления евразийской экономической интеграции до 2025 года и представить документ главам государств.

В Москву премьер-министр Румас прилетел, чтобы в том числе обсудить вопросы поставок энергоносителей из России. "Я думаю, что та рыночная ситуация, которая есть сегодня с ценами на нефть, она сближает наши позиции и уменьшает те расхождения цифровые, которые у нас есть", - подчеркнул он.