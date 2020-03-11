На Камчатке катавшаяся на лыжах девочка получила тяжелые травмы

На Камчатке следователи проводят проверку по факту травмирования девочки 2012 года рождения во время спортивных занятий.

6 марта она занималась на базе спортшколы олимпийского резерва "Эдельвейс". Спускаясь по склону на горных лыжах, оказалась за пределами трассы и врезалась в дерево.

"В результате получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы тяжелой степени, закрытый перелом верхней трети диафиза правой плечевой кости, ушиб грудной клетки", - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по краю.

Сейчас девочка находится в реанимации. Правоохранители выясняют точные обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.