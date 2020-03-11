На заседании Госдумы присутствовали украинские депутаты

В зале пленарных заседаний Госдумы сегодня присутствовали депутаты крупнейшей оппозиционной фракции в Верховной Раде Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь". Глава нижней палаты Вячеслав Володин предложил коллегам их поприветствовать, отметив важность диалога между странами.

Накануне Володин встретился в Госдуме с главой политсовета украинской партии Виктором Медведчуком и другими депутатами. Стороны, в частности, договорились создать рабочую группу, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата". Напомним, что это Украина, Россия, Германия, Франция. А затем Володин и Медведчук обсудили эту тему в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.

- Будем строить отношения на принципах добрососедства, открытости, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в дела суверенного государства, - призвал спикер на пленарном заседании ГД. - Нас многое объединяет, и от нас зависит сделать так, чтобы в будущем мы жили дружно, и сделали все для развития отношений между нашими странами.

- В рамках парламентского измерения нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы мир пришел на украинскую землю, - сказал Володин.

На заседании Госдумы российские депутаты приняли закон об изменениях в Конституции, кроме того, они рассмотрели поправки в бюджет в связи с Посланием президента и ряд других документов.