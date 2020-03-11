Народный артист РФ Эммануил Виторган: Я - отец-молодец

В его кинокопилке такие замечательные ленты, как "Чародеи", "Тревожное воскресенье", "День радио", "Сваты-5", "Елки 1914". Он, несмотря на солидный возраст, по-прежнему в прекрасной физической форме. Энергичен, обладает завидной осанкой, словно подтверждая всем своим видом крылатую фразу "главное, чтобы костюмчик сидел".

Эммануил Виторган: Нет слов, как мне хотелось этих детей. младшую дочку Клару назвали в честь мамы. РИА Новости

Эммануил Виторган: А знаете, родили меня совершенно случайно, в городе Баку.

Почему так?

Эммануил Виторган: Мои родители одесситы. У папы было восемь сестер и братьев, у мамы - десять. Отец перед войной строил, а во время войны восстанавливал мукомольную промышленность. Поэтому они с мамой объездили весь СССР. Я благодарен Баку рождением, Ставрополю - началом дружбы с ровесником, родители которого были актерами и заразили меня театром. После десятого класса поступал в театральный институт в Ленинграде. Актерскую карьеру начал в Театре имени А. Пушкина, через несколько лет перешел в Театр драмы и комедии. В 1967 году великий Георгий Товстоногов пригласил сыграть роль в "Вестсайдской истории". Партнершей была признанная красавица Алла Балтер. Через некоторое время мы стали мужем и женой. Наш брак был очень счастливым. В 1972 году у нас родился сын Максим. В 2000 году Аллочка ушла из жизни, вытащив меня из болезни, но заболела сама. Я бился головой о стенку, после ее ухода мне не хотелось жить. Но я был не прав, я не имею права распоряжаться своей жизнью.

Но уже через два года вы женились...

Эммануил Виторган: Я бесконечно благодарен судьбе, которая подарила мне эту женщину, олицетворяющую собой добро, внимание, желание помочь… Зовут Ирина. И фамилия ее уже девятнадцать лет Виторган. Она продлила мою жизнь.

На сцене вы создали много запоминающихся образов. Вы снялись более чем в ста фильмах. А сейчас чувствуете себя востребованным?

Эммануил Виторган: Вместе с супругой открыли "Культурный центр Эммануила Виторгана". Проводим в нем встречи, театральные капустники, недавно праздновали юбилей Александра Михайлова, поставили спектакль "Мамы". В марте у нас премьера по Чехову, сейчас с успехом идет постановка "Король треф - карта любви". Это спектакль о сильной личности. Кстати, песни в спектакле исполняет чудесная белорусская певица Анжелика Агурбаш.

Вы довольны тем, как сложилась ваша актерская судьба?

Эммануил Виторган: Я работал с такими режиссерами, о которых можно только мечтать. Я имею в виду Георгия Товстоногова, Андрея Гончарова, Марию Осиповну Кнебель, Леонида Хейфеца, Анатолия Васильева, Каму Гинкаса. Один Гончаров чего стоил! Он разговаривал на повышенных тонах и только на трех человек не повышал голос - на Наташу Гундареву, Джигарханяна и меня.

Вы больше 30 лет дружили с Высоцким и Володиным.

Эммануил Виторган: С Владимиром Семеновичем мы были знакомы, общались при встречах. Что же касается Александра Володина, то это были долгие годы крепкой счастливой дружбы.

На "Славянском базаре в Витебске" вы выступали с антрепризным спектаклем. Почему?

Эммануил Виторган: Это свобода, я все сам выбираю - пьесу, режиссера, партнеров. Русский классический театр также создавался из антрепризных постановок.

А как вы относитесь к мату на экране, на сцене?

Эммануил Виторган: Я его выбрасывал из сценария, если мат оставался, я уходил.

У меня словно открылось второе дыхание, сейчас я наверстываю упущенное. Не устаю повторять: рожайте, дорогие, рожайте

В августе вы стали снова отцом.

Эммануил Виторган: Нет слов, как мне хотелось этих детей. Младшую дочку Клару назвали в честь мамы. У меня словно открылось второе дыхание, и я наверстываю упущенное. Я не устаю кричать: рожайте, дорогие, рожайте.

Ваш дом в Юрмале недавно обворовали...

Эммануил Виторган: В Юрмале у нас филиал "Виторган-клуба" с участием московских артистов. Мы открывали сезон на теплоходе, а когда вернулись, обнаружили, что в нашем доме побывали воры. Вызвали полицию, но дело пока ничем не закончилось.

Как часто видите внука Платона?

Эммануил Виторган: Не так часто, как хотелось бы. Особенно сейчас, когда у нас с Ирой появились свои дети.

Где снимаетесь сейчас?

Эммануил Виторган: В четырехсерийной военной картине "Дед Морозов". Я играю Ивана Степановича Ганецкого. Персонаж - реальная историческая фигура: генерал, участник Кавказских походов и Русско-турецкой войны, комендант Петропавловской крепости.

Кто еще играет?

Эммануил Виторган: Помимо исполнителя главной роли Аристарха Ливанова в фильме снимаются Евгений Морозов, Нино Кантария, белорусская актриса Алла Пролич. Действие происходит на фронте, в 1942 году. Специально для съемок в Минске построены масштабные декорации. В Беларуси есть отличная база для натурных съемок - есть площадка с декорациями военного лагеря, окопами и утепленными блиндажами.

Эммануил Виторган: Нет слов, как мне хотелось этих детей. Младшую дочку Клару назвали в честь мамы.