Названа самая опасная операционная система

Если 20 лет назад, в 1999 году, в потребительских программных продуктах было найдено всего 894 уязвимости, то в 2019 году этот показатель вырос на порядок и составил 12174. Об этом говорится в исследовании TheBestVPN.

Наиболее опасной программной платформой ушедшего года была названа операционная система Android, на долю которой пришлось 414 уязвимостей, а в 2018 году самой небезопасной эксперты признали Debian GNU/Linux с почти 1200 уязвимостями.

2018 год также ознаменовался наибольшим количеством обнаруженных в программных продуктах уязвимостей - их число составило 16556.

В ушедшем году наиболее часто в программных продуктах обнаруживались уязвимости, позволяющие выполнять программный код удаленно на взломанном устройстве.