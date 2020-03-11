Номер телефона сельского педиатра Владимира Русалеева знает вся округа

Участник программы "Земский доктор" 27-летний Владимир Русалеев уже три года трудится в детском отделении Горьковской районной больницы Омской области. И уверен, что работа сельского педиатра ничуть не хуже, чем городского.

В детстве Вова Русалеев часто болел. Его многодетная мать, разрываясь между домом, работой и поликлиникой, сожалела, что в семье нет медиков. Однажды она сказала сыну: мечтаю, чтобы ты, когда вырастешь, стал врачом. Владимир вырос и исполнил ее мечту.

Выбрал педиатрический факультет, потому что на целевом направлении требовались детские врачи. Поначалу немножко коробило: специальность для мужчины какая-то несерьезная. Но потом оказалось, что учиться здесь очень даже интересно.

Проучившись шесть лет, Владимир решил закрепиться в Омске. Устроился участковым педиатром в городскую клинику. Но однажды планы пришлось резко поменять. Врач в Горьковской районной больнице отправилась на пенсию, и Русалееву предложили ее заменить.

- В городе меня все устраивало, и ехать ужасно не хотелось, - признался он "СОЮЗу". - Но на новом месте меня так радушно встретили, что все сомнения разом улетучились. Я начал работать и понял, что быть сельским педиатром ничуть не хуже, чем городским. Здесь есть почти все, что нужно для лечения детей. Правда, возможности диагностики уступают. Зато возникает необходимость включить мозги. Думать, анализировать, изучать, исключать. Советоваться с опытными коллегами, если надо - городскими педиатрами. Никогда не откажут. И в конце концов находить правильное решение.

Свою первую "сложную" пациентку - первоклассницу с перекошенным лицом - он, наверное, запомнит на всю жизнь. Все симптомы, как при инсульте, которого у детей быть не должно. Оказалось, неврит. Хорошо, что врачи вовремя это поняли. Теперь, когда она заходит в кабинет, улыбается, Владимир Русалеев чувствует себя счастливым.

Окончив вуз, Володя решил продолжить сельскую практику, став участником программы "Земский доктор", предполагающей один миллион рублей подъемных.

- Деньги разлетелись моментально. Впервые в жизни я поехал в Сочи. Закрыл кредиты. Помог маме купить мебель. Вступил в ипотеку. Не будь этих денег, я бы ничего такого себе не позволил, - делится Владимир Русалеев.

Рабочий график земского врача расписан едва ли не по минутам. Сейчас, в период массовых простуд и гриппа, ежедневно приходится принимать по 30-40 ребятишек. Плюс дежурства в стационаре, ургентные, когда в выходные дни и по ночам надо быть готовым выехать на экстренный вызов. Помимо этого, отучившись на рентгенолога, он может совмещать профессии. "Хорошо, что жена не медик. Иначе вообще бы не виделись", - признается молодой педиатр.

- Я люблю и стационар, и дежурства, и неотложку. Для накопления опыта это очень хорошо, поскольку в поликлинике патовые ситуации случаются редко, а на выезде сплошь и рядом, - делится врач. - Например, в воскресенье - звонок. Ребенок посинел, задыхается. Я примчался. Стали разбираться. Оказалось, спазм сосудов, вызванный высокой температурой. Реанимация, слава богу, не понадобилась.

Пока мы общаемся, его телефон сигналит беспрестанно. "Пациенты знают мой номер. Но по пустякам не звонят. Просто сейчас время такое - гриппозное", - комментирует детский врач. Самое сложное для педиатра и его коллег - роды на дому. Нередко среди ночи приходится мчаться в отдаленную деревню, где даже фельдшера нет. Многие беременные селянки, несмотря на осложнения и кесарево сечение, отказываются ехать на сохранение в районный и областной центр. На днях принимали роды у пьяной женщины, лишенной родительских прав. Но на работе врачей это никак не отражается. Сделали все, что смогли, ребенок-то не виноват.

Повышать уровень знаний молодых врачей стимулирует система непрерывного образования. Каждый год им необходимо 50 часов посвятить лекциям, конференциям и тестам. В зоне доступа - онлайн-курсы самых продвинутых университетов. Недавно сельский педиатр больше часа лечил виртуального ребенка в формате 3D, никак не мог оторваться. Очень интересно.

Условие программы "Земский врач" - отработать в сельской клинике не менее пяти лет. Уже прошла половина срока, но о будущем Владимир Русалеев не задумывается. Считает, что жизнь сама его направит в нужное русло.

Арифметика доктора Русалеева

Зарплата со всеми надбавками в среднем составляет 55-60 тысяч рублей в месяц. Самые большие расходы идут на ипотеку (12,4 тысячи рублей) и кредит на машину (почти 14 тысяч). Коммуналка обходится в 2 тысячи. Аренду сельской квартиры оплачивает больница. Около 25 процентов доходов семья откладывает на крупные покупки и отпуск.

Сейчас, в период массовых простуд и гриппа, ежедневно приходится принимать по 30-40 ребятишек.