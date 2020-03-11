Новак: Модернизация электросетей не приведет к сильному росту тарифов

Ежегодный прирост потребления электроэнергии на 1% предусматривает комплексный план модернизации и расширения магистральной энергетической инфраструктуры до 2024 года. К этому времени прирост должен составить 6%. Об этом рассказал глава Минэнерго Александр Новак, выступая в Совете Федераций в рамках "правительственного часа".

Министр отметил, что выполнение плана позволит привлечь к 2024 году порядка 420 млрд рублей инвестиций, чтобы снизить долю неэффективных установленных мощностей на 12%, и модернизировать 11 ГВт тепловой генерации в Сибири и Европейской части России.

В прошлом году запущена долгосрочная программа модернизации ТЭС. В 2019-2020 годах отобрано 86 проектов суммарной мощностью 17,2 ГВт с началом поставки в 2022-2025 годах. Планируется, что объем инвестиций превысит 200 млрд рублей. Отдельно было отмечено, что выполнение этой программы не приведет к росту тарифов на электроэнергию больше темпов инфляции.

Кроме того, особое внимание уделяется энергоснабжению геостратегических территорий: Калининградской области, Крыма, Севастополя и регионов Дальнего Востока. В Крыму в прошлом году были запущены две газовых электростанции - Балаклавская ТЭС в Севастополе и Таврическая ТЭС в Симферополе. Их суммарная мощность оценивается в 940 МВт. Это составляет примерно 90% всего энергопотребления всего полуострова.

Также принято решение о модернизации и замещении до 1350 МВт на Дальнем Востоке. По предварительным оценкам, объем инвестиций составит 171 млрд рублей.

Для развития магистрально-энергетической сети план предусматривает строительство 4,8 тыс. километров линий электропередачи и почти 3 тыс. МВА трансформаторной мощностей до 2024 года.

"Важным аспектом программы также является внедрение интеллектуальных систем управления. К 2024 году мы планируем обеспечить такой уровень управления в электросетевых комплексах 70 субъектов Российской Федерации", - отметил Александр Новак.

Отвечая на вопросы сенаторов, министр затронул тему газификации территорий Сибири и Дальнего Востока. По его словам, ввод в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири" в прошлом году и наращивание его мощности позволит ускорить освоение газовых месторождений Сибири, и использовать добытый с них газ для газификации регионов. "Есть большой запрос со стороны регионов, которые не имеют трубопроводного газа. Мы создали специально сейчас рабочую группу, чтобы вместе с "Газпромом" и другими компаниями, которые обладают ресурсной базой, подготовить технико-экономическое обоснование для газификации", - рассказал министр.