Новый документальный проект о The Beatles выйдет при поддержке Disney

Новости

Петербургские ученые нашли способ выявлять ртуть в окружающей среде 19:32
Под Тамбовом нашли тело пропавшей школьницы 19:15
Петербурженка обжаловала свое помещение под коронавирусный карантин 19:08
Ford распродает имущество заводов в России 18:41
ФСБ опубликовала видео задержания членов "Хизб ут-Тахрир" в Крыму 18:37
В Болгарии зафиксирована первая смерть от коронавируса 18:28
В РПЦ призвали соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом 18:26
На Ставрополье СК проверит факт нападения на "скорую" 18:25
Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы 18:22
Отельеры надеются компенсировать нехватку китайских туристов европейцами 18:16
"Аэрофлот" с 13 марта сократит полеты в Италию, Испанию, Францию и Германию 18:15
Клишас: КС даст ответ на запрос по поправке Терешковой в течение 7 дней 18:14
Вышел второй русский трейлер сериала с Николь Кидман "Отыграть назад" 18:14
Стартовал автопробег Тотального диктанта из Таллина в Петербург 18:13
Белорусский студент стал призером работ в жанре массмедиа 18:12
В Удмуртии заведующую кладбищем задержали за взятку 17:56
Совет Думы отменил парламентский форум из-за коронавируса 17:51
Вторые летные испытания тактической гиперзвуковой ракеты прошли в США 17:51
В Каталонии своими соотечественниками считают Колумба, Шекспира и да Винчи 17:50
Калужанин осужден на 20 лет за похищение людей, изнасилование и убийство 17:45
Замглавы МЭР РФ назначен Алексей Херсонцев 17:21
В Челябинске объяснили ЧП с новым низкопольным трамваем 17:15
Мишустин возглавил правкомиссию по бюджетным проектировкам 17:14
На Кубани хакер получил 3,8 года колонии за компьютерные вирусы 17:08
В театре рассказали о состоянии актрисы Валентины Талызиной 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему не сбываются погодные ожидания
Почему не сбываются погодные ожидания
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
11.03.2020 18:48
Рубрика: Культура

Новый документальный проект о The Beatles выйдет при поддержке Disney

Текст: Сусанна Альперина
Осенью 2020 года в мировой прокат выйдет документальный проект "The Beatles: Get Back", посвященный легендарной ливерпульской четверке. Его поддержит компания Disney, которая и распространила информацию об этом. "Фильм расскажет об атмосфере, царившей на студии во время записи знаменитого альбома "Let It Be", и завершится записью последнего живого концерта группы, который состоялся на крыше дома номер 3 по лондонской улице Сэвил Роу 30 января 1969 года", - рассказано в релизе Disney.
Фото: youtube.com/The Beatles
Клип Beatles на песню Here Comes The Sun вышел к 50-летию альбома Abbey Road

Фильм "The Beatles: Get Back" создан на основе более 55 часов ранее неопубликованных видеоматериалов, отснятых Майклом Линдсей-Хоггом в 1969-м году и 140 часов по большей части неопубликованных аудиозаписей студийных сессий при записи альбома "Let It Be". Режиссером картины станет знаменитый кинематографист Питер Джексон, более всего известный широкому зрителю по трилогия "Властелин колец".

Фильм "The Beatles: Get Back" также получил активную поддержку от Йоко Оно-Леннон и Оливии Харрисон.

Прямая речь

Питер Джексон, режиссер:

"Работа над этим проектом была полна удивительных открытий. Я был удостоен чести наблюдать, как работает величайшая группа всех времён, играет вживую и создаёт шедевры. Я счастлив, что компания Disney стала нашим прокатчиком. Нет никого лучше, если ты хочешь, чтобы твой фильм посмотрело максимальное число людей".

Пол Маккартни, музыкант, участник группы The Beatles:

Фото: AP Photo
Почему День рождения The Beatles надо праздновать именно 6 июля

"Я очень рад, что Питер Джексон решился на раскопки наших архивов и снял фильм, который показывает правду о том, как группа The Beatles записывала свои альбомы. Дружба и любовь, царившие между нами, транслируется через экран и напоминает мне о том, какие прекрасные времена нам довелось прожить".

Ринго Старр, музыкант, участник группы The Beatles:

"Я с большим нетерпением жду премьеры этого фильма. Питер великолепен, и было так круто увидеть все эти кадры. Там были многие часы, где мы просто дурачимся и играем музыку, но в итоге из этого получилась цельная картина. То было очень светлое время, и я думаю, Питер это покажет. Мне кажется, это документальное кино будет больше про мир и любовь, что было самым важным для нас тогда".

Культура Музыка Поп-музыка Культура Кино и ТВ Документальное кино

Главное сегодня

Курс доллара превысил 72 рубля
В ЦИК РФ представили символику голосования по поправкам в Конституцию
ФАС возбудила второе дело из-за подорожания медицинских масок
Белоусов: Рисков спада экономики пока не видно
МИД Таиланда уточнил порядок выдачи виз по прибытии для россиян
Почему группа Little Big достойна поехать на "Евровидение"
Какие уличные фестивали пройдут в Москве в 2020 году