Новый документальный проект о The Beatles выйдет при поддержке Disney

Осенью 2020 года в мировой прокат выйдет документальный проект "The Beatles: Get Back", посвященный легендарной ливерпульской четверке. Его поддержит компания Disney, которая и распространила информацию об этом. "Фильм расскажет об атмосфере, царившей на студии во время записи знаменитого альбома "Let It Be", и завершится записью последнего живого концерта группы, который состоялся на крыше дома номер 3 по лондонской улице Сэвил Роу 30 января 1969 года", - рассказано в релизе Disney.

Клип Beatles на песню Here Comes The Sun вышел к 50-летию альбома Abbey Road Фильм "The Beatles: Get Back" создан на основе более 55 часов ранее неопубликованных видеоматериалов, отснятых Майклом Линдсей-Хоггом в 1969-м году и 140 часов по большей части неопубликованных аудиозаписей студийных сессий при записи альбома "Let It Be". Режиссером картины станет знаменитый кинематографист Питер Джексон, более всего известный широкому зрителю по трилогия "Властелин колец". Фильм "The Beatles: Get Back" также получил активную поддержку от Йоко Оно-Леннон и Оливии Харрисон. Прямая речь Питер Джексон, режиссер: "Работа над этим проектом была полна удивительных открытий. Я был удостоен чести наблюдать, как работает величайшая группа всех времён, играет вживую и создаёт шедевры. Я счастлив, что компания Disney стала нашим прокатчиком. Нет никого лучше, если ты хочешь, чтобы твой фильм посмотрело максимальное число людей". Пол Маккартни, музыкант, участник группы The Beatles: Почему День рождения The Beatles надо праздновать именно 6 июля "Я очень рад, что Питер Джексон решился на раскопки наших архивов и снял фильм, который показывает правду о том, как группа The Beatles записывала свои альбомы. Дружба и любовь, царившие между нами, транслируется через экран и напоминает мне о том, какие прекрасные времена нам довелось прожить". Ринго Старр, музыкант, участник группы The Beatles: "Я с большим нетерпением жду премьеры этого фильма. Питер великолепен, и было так круто увидеть все эти кадры. Там были многие часы, где мы просто дурачимся и играем музыку, но в итоге из этого получилась цельная картина. То было очень светлое время, и я думаю, Питер это покажет. Мне кажется, это документальное кино будет больше про мир и любовь, что было самым важным для нас тогда".