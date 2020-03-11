Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов нацелен на досрочную победу над американцем Тони Фергюсоном. Их поединок в рамках турнира UFC 249 состоится в Бруклине 18 апреля.

- Фергюсон - настоящий боец. Поэтому мне нравится этот бой. Его можно назвать испытанием, - сказал Нурмагомедов в интервью CBS Sports. - Многие считают, что он в состоянии победить меня. Но именно так и становятся величайшими: надо бить тех, кого все считают фаворитом. Я хочу одержать досрочную победу - во втором или в третьем раунде.

Напомним, что на недавней пресс-конференции после дуэли взглядов будущих соперников пришлось разнимать. Фергюсон продолжает провоцировать Хабиба.

- Ему больше незачем биться, он размяк, - сказал Фергюсон YouTube-каналу UFC Russia. - За ним присматривает куча людей: он не готовит сам себе еду, он не бегает дополнительные спринты. Он заканчивает тренировку и едет домой заниматься всякой ерундой.