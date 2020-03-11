ОПЕК понизил прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году на 0,92 млн баррелей в сутки до 60 тысяч баррелей в сутки, из-за влияния эпидемии коронавируса на мировую экономику. Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты нефтяного картеля ожидают, что спрос на "черное золото" в мире начнет восстанавливаться во втором полугодии 2020 года. Общее потребление нефти в 2020 году теперь прогнозируется на уровне 99,73 млн баррелей в сутки. Ранее считалось, что в этом году оно может составит более 101 млн баррелей в сутки.

В мартовском отчете нефтяного картеля говорится, что прошлый прогноз пришлось пересмотреть из-за усиления негативного воздействия эпидемии коронавируса на топливный рынок и промышленное производство. В отчете сделано предположение, что это воздействие затронет не только Китай, но и другие страны - Японию, Южную Корею, страны ОЭСР, государства Европы и Ближнего Востока.