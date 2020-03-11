Отельеры надеются компенсировать нехватку китайских туристов европейцами

Заполняемость гостиниц международных брендов в Москве в этом году может существенно снизиться из-за эпидемии коронавируса. Это прогнозируют эксперты Colliers International.

К концу 2019 года в российской столице насчитывалось 74 отеля под управлением международных операторов (это 36% номерного фонда столицы, не считая хостелов и мини-отелей). Москву посетили 25 млн туристов, что на 6% больше, чем годом ранее, так что средний уровень заполняемости этих гостиниц достиг рекордных 77%. В то же время из-за отсутствия масштабных мероприятий, аналогичных чемпионату мира, средняя стоимость номеров в этих отелях снизилась на 20-30% - с 8939 рублей за номер в сутки в 2018 году до 6774 рублей в 2019. Но это все равно больше, чем в 2017 году (6519 рублей в сутки).

В нынешнем году заполняемость гостиниц могла бы быть не ниже, чем в прошлом. Однако эпидемия коронавируса может ухудшить показатели. Как отмечают эксперты, 20-25% организованных туристов приезжает в Москву как раз из Китая. В случае сокращения или прекращения групповых поездок из КНР в высокий сезон - с мая по сентябрь - постояльцев в московских гостиницах будет существенно меньше. При этом упрощение визового режима и внедрение электронных виз поможет привлечь дополнительный туристический поток со стороны Европы и стран Северной Америки.

Ожидается, что в 2020 году на 1000-1200 вырастет количество номеров в московских гостиницах международных брендов. В 2019 году в столице было открыто лишь два новых отеля на 223 номера, открытие остальных гостиниц было перенесено на нынешний год.