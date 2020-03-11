Пакистанский военный истребитель разбился над Исламабадом

Репетиция авиапарада ко Дню Пакистана, который отмечается в республике 23 марта, закончилась серьезным происшествием. Как сообщает The Express Tribune, участвовавший в воздушных маневрах истребитель пакистанских ВВС F-16 неожиданно рухнул над самым центром столицы - возле холма Шакарпариан, на котором возвышается "Каменный цветок" - памятник участникам борьбы за независимость страны.

Катастрофу уже подтвердили власти страны. При этом причины аварии пока неизвестны. Изначально сообщалось, что летчик благополучно катапультировался, но затем в ВВС страны объявили о его гибели. На месте работают спасатели, медики и оперативники, уже создана комиссия по расследованию ЧП.

F-16 составляет костяк военного авиапарка Пакистана, первая партия этих истребителей была приобретена еще в 1980-х. Ранее, в феврале и в январе, два самолета военно-воздушных сил Пакистана потерпели крушение во время тренировочных полетов. В одной из катастроф пилоты погибли.