Первая в США карантинная зона будет создана в штате Нью-Йорк

Вокруг небольшого города Нью-Рошелл (штат Нью-Йорк), будет создана первая в США карантинная зону от коронавируса. Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо, отметив, что данный населенный пункт стал "особой проблемой".

По его словам, речь идет о "зоне сдерживания" болезни радиусом в одну милю вокруг местной синагоги, ряд прихожан которой заразились вирусом. Число заболевших продолжает непрерывно увеличиваться. "Мы войдем в город, очистим школы и оценим ситуацию", - цитирует РИА Новости Куомо. Отмечается, что число заболевших растет беспрерывно.

Меры вступают в силу в ближайший четверг и продлятся до 25 марта. В карантинной зоне будут закрыты все школы, а также учреждения, где собираются люди. Работать будут только магазины, на передвижения жителей ограничения вводить не будут.

По последним данным, в штате Нью-Йорк зафиксировано уже более 170 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего же по США их насчитывается свыше 700.