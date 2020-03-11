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11.03.2020 20:52
Рубрика: Власть

Первый вице-премьер Белоусов рассказал о задачах Роспатента

Текст: Юлия Кривошапко
До 2024 года система Роспатента должна стать одной из лидирующих в мире. Такую задачу поставил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, выступая на коллегии ведомства.

"Сегодня у нас есть возможность вырваться вперед. До 2024 года система Роспатента должна стать одной из лидирующих в мире", - сказал Белоусов.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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По его словам, первая задача заключается в решении вопросов нормативного характера. "Для этого у нас сейчас создается механизм, в значительной мере скалькированный с национальной предпринимательской инициативы, которая дала неплохие результаты по оценкам бизнеса, - пояснил первый зампред правительства. - Дорожная карта уже практически создана. Она обладает определенным потенциалом продвижения, а самое главное, в ее разработке деятельное участие принимает бизнес".

Кроме того, первый вице-премьер указал, что основным KPI должна стать патентная активность, а само ведомство должно следовать курсу на цифровизацию и клиентоориентированность.

Кадровое обеспечение было также названо одним из основных приоритетов. Уровень компетенции кадров Роспатента должен быть самый высокий, от этого зависит то, как будут работать другие смежные организации, как, в конечном счете, будет чувствовать себя бизнес, пояснил Белоусов.

Еще один приоритет для ведомства - это выстраивание международных связей, в первую очередь, с ВОИС, встраивание Роспатента в глобальную систему оборота данных. Особенно важно гармонизировать, создать единую систему в формате ЕврАзЭс.

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Доклад руководителя Роспатента Григория Ивлиева был посвящен анализу причин стагнации патентной активности в России и предложениям по изменению ситуации. К таковым относится совершенствование законодательства, ввод в эксплуатацию новых цифровых сервисов ведомства, многие из которых будут представлены уже в мае 2020 года.

"Создание комфортной среды для заявителей - это, прежде всего, сокращение сроков рассмотрения заявок по всем объектам интеллектуальной собственности, - отметил Ивлиев. - Сегодня мы уже добились существенных результатов в этом направлении. Еще 5 лет назад после подачи заявки срок ожидания решения Роспатента мог длиться год и более. Сейчас, например, заявки на изобретения и товарные знаки рассматриваются не более 6 месяцев, а на промышленные образцы и полезные модели - 4 и 1,5 месяца соответственно".

В перспективе, с учетом внедрения цифровых технологий, Роспатент планирует продолжить снижение сроков рассмотрения заявок, в частности, благодаря такому проекту, как государственная информационная система "Управление выполнением формальных проверок возможности совершения юридически значимых действий", которая позволит проводить формальную экспертизу в режиме on-line.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Минэкономразвития Роспатент

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