Главный тренер румынского футбольного клуба "Клуж" Дан Петреску, который хорошо известен российским болельщикам по работе в краснодарской "Кубани" и московском "Динамо", произвел самую быструю замену в истории.

Через 23 секунды после начала игры чемпионата Румынии против "Газ-Метана" (0:0) Петреску заменил 18-летнего полузащитника Алина Развана Фику, который даже не успел коснуться мяча.

После матча Петреску объяснил свое решение необходимостью. Дело в том, что в местном чемпионате действует правило, по которому два воспитанника до 21 года должны выходить в стартовом составе, причем один из них должен провести весь матч.

- То, как Фика дебютировал, нехорошо для него и для футбола, - заявил Петреску после матча. - Мне не нравится то, как я поступил, ведь я лишил его уверенности. Однако у нас много важных игроков, сидящих на скамейке, и мне приходится трудно.