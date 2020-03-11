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11.03.2020 20:16
Рубрика: Культура

Старые новые сказки

Пять весенних новинок для любителей чтения от портала ГодЛитературы.РФ
Текст: Михаил Визель
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8107)
В феврале обычно достают чернил и плачут. А по весне лучше открывать написанное и изданное - и радоваться. И узнавать что-то новое. Мы подобрали 5 книжных новинок для читателей "РГ".

Дмитрий Захаров. "Средняя Эдда", АСТ, Редакция Елены Шубиной.

В названии третьего романа журналиста и пиарщика Дмитрия Захарова - не величавая космогоническая "Старшая Эдда" и не подробная реалистическая "Младшая…", а нечто среднее.

Среднего размера роман насыщен героями как "Война и мир", не сразу запомнишь, кто они друг другу.

В роли повествователя то один герой, то другой. Жизни читателю это не облегчает. Но кто сказал, что хорошо только то, что легко?

Олег Гладов. "Полли хочет крекер", Феникс.

После 10 лет молчания Олег Гладов вернулся с большим исложно устроенным романом. В центре сюжета двое. 18-летняя Полина, та самая Полли, которая хочет крекер (фраза из песни "Нирваны"), от безнадеги и школьной травли уехавшая в Москву, чтобы кататься на скейте и теребить бас-гитару. И 33-летний Вадим, Кибер, керуаковский "бродяга Дхармы". Оба получили неожиданное наследство от одного и того же неведомого им ранее отца, о котором они теперь хотят узнать побольше.

Казалось бы, в конце они должны опознать друг друга по родинке - но нет, пройдя через цепочку разнообразных приключений и вставных новелл, автор уводит повествование в самое настоящее параллельное измерение фантастики с "попаданцами".

Даниил Туровский. "Вторжение. Краткая история русских хакеров", Individuum.

Номинация этой нон-фикшн книги в "Национальный бестселлер" выглядит совершенно уместной. О грозных и неуловимых "русских хакерах" любят поговорить в новостях по обе стороны океана. Но кто, собственно, такие эти "русские хакеры"? Если с актуальностью темы куда ни шло, то с художественностью сложнее. Чтобы писать о таких персонажах - нужно бы перо Достоевского. Или цифровая камера братьев-сестер Вачовских. Но Даниил Туровский - не Достоевский и даже не Вачовски, и, видимо, его нелепо за это упрекать. Он , как журналист, проделал сложную, кропотливую работу и описал русских хакеров, как Чарлз Дарвин - галапагосских вьюрков или Иоганн Кеплер - звездное небо.

Василий Молодяков. "Валерий Брюсов. Будь мрамором", Молодая гвардия.

Книга профессора Молодякова - жизнеописание гарантированно великого человека, приложившего немало усилий для того, чтобы его биографу ничего не пришлось выдумывать - честно пиши как есть, и уже получится захватывающий роман. Впрочем, автор биографии старается какие-то углы несколько сгладить: не так уж демоничен был московский купеческий сын Валерий Яковлевич, как хотел себя выставить по декадентской моде. И не таким уж комиссаром от литературы сделался при большевиках, как изображали его недоброжелатели-эмигранты. Интересная деталь: Василий Молодяков уже четверть века живет и работает в Японии - откуда и пишет про Брюсова. Такое вот "далекое-близкое".

Нил Гейман, П. Крейг Расселл. "Проблема Сьюзен и другие истории", ACT, Mainstream.

Первая, самая развернутая из пяти графических историй, вошедших в книгу, начинается с того, что к старой профессорше приходит на интервью юная студентка, они беседуют о последней монографии профессорши о детской литературе. Точнее, о "первых главах, в которых выдвигается гипотеза о том, что изначально художественная литература не разделялась на детскую и взрослую и лишь викторианские представления" разделили их. Сам Нил Гейман всем своим творчеством восставал против такого разделения. Что эта многоцветная книга и показывает довольно откровенно. Да, а Сьюзен из названия - это героиня "Хроник Нарнии". Книги родятся от книг, а сказки - от сказок.

Евгений Водолазкин представил московской публике свою новую книгу
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