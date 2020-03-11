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11.03.2020 15:43
Рубрика: Общество

Подтверждена подлинность останков святой Энсвиты

Текст: Денис Передельский
Фото: Mark Hourahane, Canterbury Фото: Mark Hourahane, Canterbury
Фото: Mark Hourahane, Canterbury

В Великобритании ученые идентифицировали останки женщины, которая была похоронена более 1000 лет назад в монастыре в Кенте. Захоронение было обнаружено еще в 1885 году, но только сейчас удалось установить, что оно принадлежит святой Энсвите, англосаксонской принцессе.

Как сообщает The History Blog, человеческие останки были обнаружены каменщиками еще в июне 1885 года при ремонте северной стены приходской церкви святых Марии и Энсвиты в городке Фолкстоне, графство Кент. Еще тогда ученые предположили, что останки могут принадлежать самой Энсвите - широко почитаемой в Британии святой.

Однако только на днях археологи сумели идентифицировать личность погребенного человека. Для этого церковный реликварий закрыли для посетителей на пять дней, ученые принесли с собой оборудование и создали на месте временную лабораторию.

Фото: University of California, Santa Barbara
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Анализ показал, что хранящиеся в свинцовом саркофаге останки принадлежали одному человеку, вероятно женщине, которая умерла в возрасте от 17 до 20 лет. Это были кости здорового человека, без каких-либо признаков недоедания в детстве. Это указывает на то, что погребенная женщина происходила из высшего сословия.

Радиоуглеродный анализ зубов и стопы показал, что этот человек, вероятно, умер в середине VII века. Сопоставив полученные данные, ученые заявили, что захоронение принадлежит святой Энсвите. Кем же она была?

Известно, что Энсвита родилась около 630 года. Она была дочерью короля Эдбальда Кентского и его франкской жены Эммы. Кстати, оба родителя были христианами. Эдбальд принял христианство, чтобы жениться.

По преданию, их дочь основала первый женский монастырь в истории Англии - это был бенедиктинский Фолкстонский монастырь. Она отказалась от замужества, ушла в основанный ею же монастырь и проживала там до своей преждевременной смерти, наступившей около 650 года.

Фолкстонский монастырь был заброшен в X веке. Его оставили потому, что основное здание рухнуло - скала, на которой оно возвышалось, была подмыта морем. Новый монастырь появился позже, уже после норманнского завоевания. Его построили вдали от моря в 1137 году. Тогда же была возведена церковь Св. Марии и Св. Энсвиты.

Впоследствии монастырь все-таки был закрыт, осталась только приходская церковь, в которой и нашли саркофаг. Кстати, он выполнен из свинца, его крышка украшена ромбовидным узором. На протяжении последних полутора веков взглянуть на эту реликвию мог любой посетитель, но через решетку - саркофаг хранится в специальной нише.

"Результаты этого анализа имеют национальное значение, - считает археолог Эндрю Ричардсон. - Похоже, теперь у нас есть единственные уцелевшие останки не только члена Кентской королевской семьи, но и одной из самых ранних англосаксонских святых".

К слову, после изучения останки были возвращены в саркофаг. В будущем ученые планируют еще раз поработать с ними и провести тест ДНК.

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