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11.03.2020 18:03
Рубрика: Экономика

Ставка на зерно

Подорожает ли кофе из-за ослабления курса рубля
Текст: Екатерина Петрова
Рост курса доллара приведет к росту рублевых цен на кофейные зерна, однако цена стакана кофе не изменится, считает гендиректор Ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.
Рост цен вряд ли заставит любителей этого напитка от него отказаться. Фото: АР Рост цен вряд ли заставит любителей этого напитка от него отказаться. Фото: АР
Рост цен вряд ли заставит любителей этого напитка от него отказаться. Фото: АР

И у кофеен, и торговых сетей есть возможность компенсировать рост цен на сырье, полагает он.

Фото: Сергей Михеев
Как курс рубля повлияет на стоимость товаров

Если повышение цен на конечный продукт и произойдет, то только через несколько месяцев. Но и в этом случае падения спроса не ожидается, потребление кофе продолжит расти, полагает владелец сети кофеен Take and Wake Алексей Петропольский.

По данным Knight Frank, российский рынок кофеен насчитывает более 5 тысяч заведений и оценивается в 130 млрд рублей с потенциалом в 1 трлн рублей. Темпы роста в сегменте кофеен очень высокие - более 20% в год по количеству открывающихся заведений, говорит эксперт Центра международной торговли Москвы Нина Манторова. Это происходит за счет расширения формата "кофе навынос" и появления кофешопов-дискаунтеров, кофе-пойнтов в фудкортах и супермаркетах.

Вместе с тем нынешний формат кофеен, по словам Рамаза Чантурии, уже приелся посетителям, так как одно заведение перестало отличаться от другого.

"Бизнес стоит в ожидании новых форматов, которые позволят привлечь потребителя", - полагает Чантурия.

Как вариант - переход на автоматизированные кофейные точки самообслуживания. Но позволить такой формат смогут не все из-за стоимости оборудования.

Все больше россиян отказываются от растворимого кофе в пользу зернового, ежегодно число кофеен увеличивается на 20%

Кофейный бизнес высококонкурентен. Однако войти на этот рынок несложно в связи с низким порогом инвестиций. "Из 100 кофеен выживает только 30. Люди "не угадывают" с локацией и размером арендной ставки.

Просчеты по этим двум параметрам и губят бизнес", - говорит Алексей Петропольский. К примеру, размер арендной ставки нередко достигает 50% от общей суммы выручки заведения. В таком случае бизнес может достаточно быстро уйти в минус.

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