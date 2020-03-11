Появилось видео крушения пакистанского F-16 на репетиции парада

В окрестностях Исламабада разбился F-16 ВВС Пакистана. Истребитель репетировал выступление на параде. Видео: new_militarycolumnist pic.twitter.com/qBWSwoJfO8 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) March 11, 2020

В районе Исламабада потерпел крушение истребитель ВВС Пакистана F-16. Пилот успел катапультироваться и выжил после авиакатастрофы. Об этом сообщает газета The Express Tribune.

По данным военного ведомства Пакистана, самолет выполнял тренировочный полет в рамках подготовки к военному параду ко Дню Пакистана, который отмечается 23 марта.

Истребитель упал в районе Шакарпарьян и после крушения загорелся. Информация об ущербе и пострадавших не сообщается.

Издание отмечает, что F-16 является основным истребителем пакистанских ВВС и неоднократно модернизировался.

Отметим, что с момента начала эксплуатации самолета в 1974 году было зафиксировано 671 крушение F-16 Fighting Falcon. В них погибли 208 пилотов и 98 человек, оказавшихся в зонах падения самолета.