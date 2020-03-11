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Рубрика: Власть

Поступить на службу по контракту в армию теперь можно онлайн

Текст: Иван Петров
Министерство обороны России продолжает развивать информационно-телекоммуникационные сервисы. На этот раз упростить жизнь военные решили потенциальным контрактникам. Отныне им не придется обивать пороги военкоматов. Для подачи документов и даже для выбора будущей службы теперь понадобится только подключенный к интернету компьютер.
Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости
Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

Как сообщили в военном ведомстве, личный кабинет гражданина, расположенный на официальном сайте Минобороны, получил новые функции. "Каждый желающий может удаленно обратиться по вопросу поступления на военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ. Решившие связать жизнь с армией граждане смогут направить первичный пакет документов в пункт отбора на военную службу по контракту, не выходя из дома. Это облегчит возможность поступления на службу проживающим в удаленных населенных пунктах", - разъяснили в Минобороны России.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
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Отмечается, что после регистрации в личном кабинете гражданина (https://lkg.mil.ru/) необходимо выбрать раздел "Военная служба по контракту". Затем к заполненным сведениям о кандидате следует приложить дополнительные документы: об образовании или профессиональной переподготовке, характеристику с последнего места работы и др.

Сформированный пакет документов отправляется в пункт отбора по контракту, территориально находящийся ближе всего к расположению новичка. "В течение 5 рабочих дней предварительное решение о возможности поступления на военную службу по контракту будет доведено до потенциального военнослужащего в удобной для него форме", - отметили в военном ведомстве.

В случае же положительного решения будущему защитнику родины вскоре будут предложены вакантные воинские должности - по телефону или на адрес электронной почты.

При этом в Минобороны напоминают, что граждане с высшим или средним профессиональным образованием имеют право вместо военной службы по призыву заключить контракт сроком на 2 года. Кандидат в контрактники в таком случае волен самостоятельно выбрать место службы и должность с учетом полученной специальности.

"В разделе contract.mil.ru все желающие также могут ознакомиться со справочной информацией о прохождении военной службы по контракту в Вооруженных Силах РФ, узнать о социальных гарантиях, правилах приема, найти ответы на все возникающие вопросы", - заключили в военном ведомстве.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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