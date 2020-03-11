Президент Афганистана подписал указ о помиловании заключенных талибов

Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о помиловании и освобождении заключенных членов радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил телеканал TOLOnews, ссылаясь на представителя главы государства.

Всего на свободу выйдут около 1,5 тысячи человек, однако перед этим будут собраны их биометрические данные. Помилованные также обязаны предоставить письменное заверение в том, что больше не будут участвовать в боевых действиях. Каждый день будут освобождать около 100 заключенных, пишет ТАСС.

Напомним, в конце февраля США и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение с целью положить конец 18-летнему кровопролитию в Афганистане и позволить американским войскам вернуться домой. В качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до пяти тысяч сторонников движения и около тысячи человек, удерживаемых талибами.