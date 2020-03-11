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11.03.2020 21:26
Рубрика: Культура

Президент Каннского фестиваля проявляет сдержанный оптимизм

Текст: Валерий Кичин

Президент Каннского международного фестиваля Пьер Лескюр в интервью французской газете Le Figaro сказал, что в отношении того, состоится ли 73-й фестиваль в сложившихся условиях глобальной угрозы коронавируса, он пока проявляет сдержанный оптимизм, но готов отменить кинофорум, если ситуация будет ухудшаться.

Фото: AP Photo
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Фото: REUTERS/ Kim Hong-Ji
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"Мы проявляем оптимизм в надежде, что пик эпидемии будет достигнут в конце марта, и что в апреле мы вздохнем немного свободнее, - сказал Лескюр. - Но мы не расслабляемся, и если ситуация не улучшится, отменим фестиваль".

Пьер Лескюр ответил также на статью Variety о том, что в случае отмены фестиваля с бюджетом в 32 миллиона евро дирекция не сможет получить от страховой компании компенсацию за понесенные огромные убытки: она отказалась от страхования, так как ее не устроили условия, предложенные компанией Circle Group. Президент сослался на созданный фестивалем учредительный фонд, который поможет ему пережить финансовые потери.

Каннский фестиваль должен пройти с 12 по 23 мая. Все подобные мероприятия, запланированные на март и апрель на Лазурном берегу, уже отменены или перенесены на более поздние сроки. Сегодня Франция стала второй после Италии страной Европы по числу пораженных вирусом жителей.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным Распространение коронавируса COVID-19

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