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11.03.2020 20:54
Рубрика: Общество

Программа "12 шагов" названа самой эффективной в борьбе с алкоголизмом

Текст: Лариса Ионова
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые Стэнфордского университета проанализировали результаты различных способов лечения больных алкогольной и наркотической зависимостью и пришли к выводу, что самым эффективным способом является программа "12 шагов". Результаты исследования опубликованы в Cochrane Database of Systematic Reviews.

В сборе и анализе данных участвовало свыше 130 ученых из нескольких ведущих университетов мира. Они изучили 35 научных работ, в которых анализировалось поведение более 10 тысяч пациентов во время и после лечения как по программе "12 шагов", так и другими методами. В результате "12 шагов" оказалась эффективнее альтернативных методов лечения практически в полтора раза.

Фото: iStock
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Авторы исследования объясняют это прежде всего тем, что она ориентирована на социальные взаимодействия и эмоциональную поддержку, которую сами участники программы оказывают друг другу.

Эта программа была разработана в американском штате Огайо еще в 1935 году, и ее активно применяют в своих практиках многие российские реабилитационные центры. По оценкам общества "Анонимные алкоголики", в 2017 года движение объединяло около двух миллионов человек по всему миру.

"Различные версии программы "12 шагов" одинаково эффективно помогали самым разным людям, в том числе молодежи, пожилым мужчинам и женщинам, пьющим ветеранам войн и гражданским, а также жителям пяти разных стран. Это говорит о том, что этот метод действительно работает", - считает один из авторов исследования, профессор Кит Хамфрис.

Среди преимуществ этого метода лечения - возможность оказания такой помощи совершенно бесплатно, что снижает нагрузку на здравоохранительную систему и уменьшает уровень расходов на борьбу с последствиями развития алкоголизма.

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