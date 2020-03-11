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11.03.2020 17:58
Рубрика: Экономика

Рыбий бунт

Производители ожидают подорожания рыбы из-за вируса и слабого рубля
Текст: Татьяна Карабут
Из-за ослабления рубля импортная рыбная продукция - а ее на полках магазинов около половины - может подорожать одной из первых, пугают производители.
Около половины рыбной продукции в России - импорт. Фото: EPA Около половины рыбной продукции в России - импорт. Фото: EPA
Около половины рыбной продукции в России - импорт. Фото: EPA

По отдельным дефицитным видам рыбной продукции, которая поставляется только из Китая (например, креветки для морских коктейлей, угорь), повышение может составить до 15% - кроме ослабления рубля свою лепту внесут карантинные ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, полагает исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков. Рост произойдет в той продукции, где доля импортного сырья превышает 60%, уточняет он.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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В Росрыболовстве не ответили на запрос "РГ" об обоснованности подобных прогнозов.

Однако, по мнению экспертов, рост цен неизбежен и на рыбную продукцию, выловленную в России. Отрасль экспортно ориентированная. По данным ФТС, в 2019 году Россия экспортировала около 1,666 млн т рыбной продукции. И в условиях слабого рубля экспорт будет нарастать. "В 2014 году мы смогли убедиться, что рыбная продукция - одна из тех категорий пищевой продукции, которая реагирует на ослабление рубля острее многих других", - отмечает управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Если курс рубля не вернется к прежнему равновесию, от этого выиграют экспортеры рыбы и проиграют потребители

Рост экспорта, в свою очередь, приведет к снижению предложения на внутреннем рынке, говорят эксперты. Впрочем, о каком-то дефиците рыбной продукции речи не может быть, уверен Илья Березнюк. По его оценке, за последние пять лет из-за снижения покупательской способности популярной красной рыбы на прилавках российских магазинов стало вдвое меньше. Покупатели все чаще предпочитают более дешевые виды белка - прежде всего курицу. И если ослабление рубля затянется, этот тренд получит продолжение.

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