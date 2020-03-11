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11.03.2020 00:56
Рубрика: Власть

Пушков объяснил отказ Трампа приехать в Москву на парад Победы

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ президента США Дональда Трампа приехать на празднование Дня Победы в Москве.

Фото: ТАСС/ youtube.com
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Возможно, американский лидер и хотел бы приехать в Россию на 9 мая, как он и давал понять, но у него на ногах "три гири", написал российский сенатор в Twitter. Пушков пояснил, что имеет в виду начавшуюся в США предвыборную кампанию (а за поездку в Москву противники будут готовы "сожрать его живьем"), коронавирус и русофобские СМИ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин пригласил своего американского коллегу на празднование Дня Победы во время встречи на полях саммита G20 в Осаке в июне 2019 года. Трамп тогда заявил, что "серьезно рассмотрит" возможность приехать в Москву. Однако 10 марта в администрации сообщили, что президент отклонил приглашение посетить празднование в России Дня Победы. При этом не уточняется, кто будет представлять Соединенные Штаты.

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