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11.03.2020 19:17
Рубрика: Общество

Болт, да не тот?

Пуск "Протона-М" перенесли из-за брака
Текст: Наталия Ячменникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8107)
Создана комиссия, которая установит виновных, допустивших нарушение технологии, а проще - дефект на ракете "Протон-М", который привел к переносу запуска с Байконура.

Напомним: старт планировался на 31 марта. Причем в расписании космических пусков этот - первый для "Протона" в нынешнем году. Носитель должен вывести спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", предназначенные для предоставления услуг связи и вещания в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ. Аппараты изготавливались в течение трех лет. Срок их активного существования на орбите - не менее 15 лет. Кстати, как говорят специалисты, суммарная масса "звездных работяг" превышает энергетические возможности ракеты. Поэтому после отделения спутникам предстоит довыводиться на целевую орбиту с использованием собственных электродвигательных установок.

Фото: РИА Новости
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Но это детали, и суть не в них. А в том, что при проведении контроля качества комплектующих было обнаружено несоответствие одного из проверяемых параметров. Иными словами, на космодроме при подготовке ракеты обнаружили брак.

- Для обеспечения надежности и гарантии выполнения своих обязательств Центром Хруничева принято решение заменить серию комплектующих, в том числе на ракете-носителе "Протон-М", находящейся на техническом комплексе космодрома Байконур для запуска космических аппаратов "Экспресс", - комментирует ситуацию гендиректор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") Алексей Варочко. - Учитывая необходимость проведения штатного цикла проверок ракеты-носителя после замены комплектующих, дату запуска планируется перенести на конец мая текущего года.

Фото: iStock
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Как отмечают в Центре Хруничева, речь идет о некачественных комплектующих изделиях, произведенных в 2015-2016 годах. Новая система оценки качества, разработанная в "Роскосмосе", выявила этот брак. Причем для устранения дефекта не понадобится возвращать ракету в родные хруничевские пенаты: все сделают на Байконуре.

Что за дефекты обнаружены на "Протоне-М"? Официальной информации на момент подписания номера не было. Однако в СМИ уже вовсю гуляет информация, что причиной всему стали... дефектные болты, используемые во внутреннем крепеже элементов ракеты: якобы они были перекалены на производстве, что сказалось на прочности.

Хорошо, что все вовремя обнаружили. К сожалению, российская космонавтика знает громкие провалы по вине человеческого фактора. Так, в декабре 2010 года в Тихий океан упали три спутника "Глонасс-М": тогда в разгонный блок по ошибке залили 1,5 тонны лишнего топлива. Особый резонанс имела авария "Протона-М" 2 июля 2013 года: три из шести датчиков оказались поставлены вверх ногами. А в декабре 2016 года был потерян грузовик "Прогресс МС-04": производственный дефект проявился в полете.

При Королеве если на сборке рабочий допускал ошибку и признавался, его не наказывали

В прошлом году "Роскосмос" решил потратить до 2022 года более 450 млн руб. на контроль качества с помощью инспекций на предприятиях и многоступенчатой проверки поставляемых материалов и комплектующих. Что и помогло избежать сейчас неприятных последствий. По решению гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сотрудники, которые выявили дефекты в процессе подготовки к пуску, будут поощрены.

- Поиск причины любой космической неприятности во времена Главного конструктора Сергея Королева всегда начинался с анализа того, как спроектировали изделие, изготовили, испытали, - говорит бывший ведущий конструктор по пилотируемым ракетно-космическим комплексам для экспедиции на Луну и "Энергия-Буран" Владимир Бугров. - И за каждой из этих операций всегда стоял конкретный коллектив и руководитель. Фамилии всех причастных легко устанавливались. Но не для обвинений, а чтобы разобраться в причинах. Королев всегда наказывал за разгильдяйство. Но если на сборке рабочий допускал ошибку и признавался, его не наказывали, даже если машину приходилось разбирать.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Запуски ракеты-носителя "Протон"

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