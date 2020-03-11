Путин обсудил с генсеком ОДКБ вопросы борьбы с терроризмом

В своей подмосковной резиденции глава государства Владимир Путин встретился с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.

"Вы человек опытный", - заметил президент и выразил надежду, что собеседник использует этот опыт на новой должности и выстроит ритмичную работу. И что все намеченные планы будут реализовываться.

Много планов по борьбе с террористической и наркоугрозой, продолжил Владимир Путин. Впереди праздничные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, также сказал он.

В этом году председательство в ОДКБ перешло к России, поэтому сотрудничество будет более тесным, заключил президент.

"Такие встречи очень важны", - сказал Зась и решил сначала доложить о ситуации, а потом, более подробно, по задачам в этом году. Генсек ОДКБ заметил, что он уже два с половиной месяца в должности, но "никакого ощущения растерянности нет". "Есть понимание, что нужно делать. Есть, слава Богу, с кем делать", - добавил он.

Зась заметил, что есть одна проблема, характерная для всех международных организаций - это разные уровни подготовки работников. После чего разговор продолжился без журналистов.

Справка

Станислав Васильевич Зась - белорусский военный и государственный деятель. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности с 2020 года. Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь (2015-2020 гг.), кандидат военных наук (2000 г.), генерал-лейтенант (2016 г).