Президент России надеется на успех парламентского измерения "нормандского формата". На встрече в Кремле со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком Владимир Путин назвал идею хорошей и заметил, что уже обсуждал ранее эту тему с Медведчуком.

Медведчук надеется: первую встречу парламентариев в рамках "нормандского формата" удастся провести уже в апреле-мае. Об этом он сказал журналистам после встречи с Володиным, еще до того, как приехал в Кремль.

Если парламентарии в России, на Украине, в ФРГ и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, это было бы очень хорошо, сказал президент РФ. Путин очень рассчитывает, что все получится. "Надеюсь, тоже при поддержке администрации президента Украины", - добавил он. "Мы со своей стороны всегда готовы включиться", - заверил глава государства, добавив, что знает настрой французских и немецких коллег.

Еще на встрече с российским лидером в Санкт-Петербурге в декабре Медведчук рассказывал о создании межфракционного депутатского объединения "нормандского формата", объединении парламентариев "нормандской четверки" в вопросах приближения мира на Украине и выполнения Минских соглашений. "Вы тогда называли это очень метко "парламентским измерением нормандского формата"", - заметил он. И название укоренилось. Были предложения, например, на встрече с делегацией Госдумы: преобразовать межфракционное депутатское объединение, созданное в рамках Верховной рады, в межпарламентское объединение - чтобы оказать содействие лидерам в вопросах мирного урегулирования.

Тем более что именно Верховная рада должна принять законы, предусмотренные Минскими соглашениями, - это и выборы, и амнистия, и особый статус, и изменения в Конституцию. Здесь помощь коллег из России, Франции и Германии была бы полезной, продолжил Медведчук: убедить депутатов, что Минские соглашения безальтернативны, чтобы реализовать их в полной мере через законодательную работу и приблизить мир на Украине.

Первая встреча парламентариев в рамках "нормандского формата" может состояться уже в апреле-мае

"Со своей стороны, сегодня создали рабочую группу. Переходим от взаимоотношений в рамках обмена мнениями уже к обсуждению конкретных вопросов", - сообщил Володин. И крайне важно, чтобы к формату подключились более активно парламентарии Франции и ФРГ.

"Договоренности, которые достигаются на уровне глав государств, должны быть законодательно подкреплены. А это уже удел депутатов", - продолжил спикер Госдумы.

Президент согласился: "Поддержка депутатов, которые напрямую избраны гражданами наших стран, особенно при проведении каких-то инициатив, связанных с принятием нормативной базы, принятием законов, безусловно, крайне важна. Иногда без нее просто невозможно. Поэтому с удовольствием вас поддержим и пожелаем успехов". Медведчук попросил подсказать президенту Франции и канцлеру ФРГ, что есть такая инициатива. "Им не надо подсказывать, они люди опытные. Думаю, что они поддержат, подхватят", - заключил Путин.