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11.03.2020 12:36
Рубрика: Экономика

Работодателям сложнее всего найти людей на должность учителя и врача

Текст: Алексей Дуэль
Сотрудникам отделов кадров российских организаций сложнее всего закрыть вакансии инженера, учителя и врача. Об этом по результатам совместного исследования сообщают Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) и Фонд ВЦИОМ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чтобы выяснить, представители каких профессий самые желанные сотрудники, было опрошено более 13 тысяч работодателей, которые назвали больше 4,5 тысячи специальностей.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Среди массовых профессий сотрудникам отделов кадров сложнее всего найти инженеров (100 процентов по шкале эффективности), учителей (86 процентов) и врачей (84 процента). Также есть сложности с наймом программистов (41 процент).

Кроме того, отдельную дефицитную категорию составляют представители редких профессий, таких как "оператор по подземному ремонту скважин".

При прочих равных, работодатели обычно предпочитают кандидатов, умеющих работать в коллективе, заниматься самообразованием, освоивших деловую коммуникацию, склонных проявлять инициативу и применять IT-технологии.

Фото: iStock
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После приема на работу сотрудника только в 1,6 процента случаев ему никак не помогают освоиться на новом месте. Чаще всего используют наставничество (26 процентов), инструктаж (23 процента), обучение в образовательных организациях (21 процент), проводят семинары, мастер-классы и тренинги (18 процентов).

Сами HR-специалисты указывают, что поиск сотрудников бывает затруднен отсутствием претендентов (20 процентов ответов), дефицит соискателей с необходимой квалификацией на рынке труда (20 процентов), низкий уровень предлагаемой зарплаты (15 процентов), недостаток выпускников с нужной квалификацией (13 процентов), завышенные ожидания претендентов (8 процентов). Только 14 процентов организаций не испытывают никаких сложностей при заполнении вакансий.

Экономика Работа Занятость Рынок труда

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