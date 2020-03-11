Работодателям сложнее всего найти людей на должность учителя и врача

Сотрудникам отделов кадров российских организаций сложнее всего закрыть вакансии инженера, учителя и врача. Об этом по результатам совместного исследования сообщают Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) и Фонд ВЦИОМ.

Чтобы выяснить, представители каких профессий самые желанные сотрудники, было опрошено более 13 тысяч работодателей, которые назвали больше 4,5 тысячи специальностей.

Среди массовых профессий сотрудникам отделов кадров сложнее всего найти инженеров (100 процентов по шкале эффективности), учителей (86 процентов) и врачей (84 процента). Также есть сложности с наймом программистов (41 процент).

Кроме того, отдельную дефицитную категорию составляют представители редких профессий, таких как "оператор по подземному ремонту скважин".

При прочих равных, работодатели обычно предпочитают кандидатов, умеющих работать в коллективе, заниматься самообразованием, освоивших деловую коммуникацию, склонных проявлять инициативу и применять IT-технологии.

После приема на работу сотрудника только в 1,6 процента случаев ему никак не помогают освоиться на новом месте. Чаще всего используют наставничество (26 процентов), инструктаж (23 процента), обучение в образовательных организациях (21 процент), проводят семинары, мастер-классы и тренинги (18 процентов).

Сами HR-специалисты указывают, что поиск сотрудников бывает затруднен отсутствием претендентов (20 процентов ответов), дефицит соискателей с необходимой квалификацией на рынке труда (20 процентов), низкий уровень предлагаемой зарплаты (15 процентов), недостаток выпускников с нужной квалификацией (13 процентов), завышенные ожидания претендентов (8 процентов). Только 14 процентов организаций не испытывают никаких сложностей при заполнении вакансий.