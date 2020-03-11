Новости

Петербургские ученые нашли способ выявлять ртуть в окружающей среде 19:32
Под Тамбовом нашли тело пропавшей школьницы 19:15
Петербурженка обжаловала свое помещение под коронавирусный карантин 19:08
Ford распродает имущество заводов в России 18:41
ФСБ опубликовала видео задержания членов "Хизб ут-Тахрир" в Крыму 18:37
В Болгарии зафиксирована первая смерть от коронавируса 18:28
В РПЦ призвали соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом 18:26
На Ставрополье СК проверит факт нападения на "скорую" 18:25
Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы 18:22
Отельеры надеются компенсировать нехватку китайских туристов европейцами 18:16
"Аэрофлот" с 13 марта сократит полеты в Италию, Испанию, Францию и Германию 18:15
Клишас: КС даст ответ на запрос по поправке Терешковой в течение 7 дней 18:14
Вышел второй русский трейлер сериала с Николь Кидман "Отыграть назад" 18:14
Стартовал автопробег Тотального диктанта из Таллина в Петербург 18:13
Белорусский студент стал призером работ в жанре массмедиа 18:12
В Удмуртии заведующую кладбищем задержали за взятку 17:56
Совет Думы отменил парламентский форум из-за коронавируса 17:51
Вторые летные испытания тактической гиперзвуковой ракеты прошли в США 17:51
В Каталонии своими соотечественниками считают Колумба, Шекспира и да Винчи 17:50
Калужанин осужден на 20 лет за похищение людей, изнасилование и убийство 17:45
Замглавы МЭР РФ назначен Алексей Херсонцев 17:21
В Челябинске объяснили ЧП с новым низкопольным трамваем 17:15
Мишустин возглавил правкомиссию по бюджетным проектировкам 17:14
На Кубани хакер получил 3,8 года колонии за компьютерные вирусы 17:08
В театре рассказали о состоянии актрисы Валентины Талызиной 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему не сбываются погодные ожидания
Почему не сбываются погодные ожидания
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
11.03.2020 19:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Северные перспективы

Детские сады будут строить по индивидуальным проектам
Текст: Максим Милославский
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8107)
В Москве активно строят школы и детсады нового поколения. В отличие от прошлых лет их возводят не по типовым, а индивидуальным проектам: с современными киноконцертными и спортивными залами, библиотеками и компьютерными классами. Некоторые здания, опираясь на демографическую ситуацию конкретного района, можно и вовсе переоборудовать из дошкольных групп в школьные классы.

Как рассказал начальник управления по строительству объектов образования департамента строительства Москвы Валерий Кириченко, до конца 2022 года за счет городского бюджета планируют возвести 19 детсадов, 17 школ и 29 учебных корпусов. Больше всего зданий построят на севере, западе и юго-востоке города. В этом году собираются сдать 15 школ и детсадов. Например, в районе Северный, который сейчас активно застраивается жильем, строится школа на 900 мест. Сюда, как ожидается, пойдут дети из ближайших новостроек, в том числе возведенных по программе реновации. В пяти минутах ходьбы оттуда расположена станция МЦД "Долгопрудная", а в будущем район обретет собственную станцию метро - сюда придет "салатовая" ветка.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Собянин и Воробьев открыли новые платформы на Киевском направлении МЖД

Открыть четырехэтажное здание рассчитывают в третьем квартале этого года. Здесь будут учиться начальные, средние и старшие классы. Для младших обустроят отдельный вестибюль с гардеробом. Будет у них и свой обеденный зал. В остальном все стандартно: учебные кабинеты, творческие студии, санузлы. Обретет школа большой актовый зал с артистическими комнатами, библиотеку с местами для чтения и медиатеку. Фишкой "северной" школы Валерий Кириченко назвал два спортивных зала - малый и большой. Последний оборудуют раздвижной сеткой, с помощью которой учителя физкультуры будут играть с пространством. Проще говоря, в одном помещении смогут одновременно заниматься ученики двух классов. По словам Кириченко, двери новая школа должна открыть к первому сентября.

Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Курс доллара превысил 72 рубля
В ЦИК РФ представили символику голосования по поправкам в Конституцию
ФАС возбудила второе дело из-за подорожания медицинских масок
Белоусов: Рисков спада экономики пока не видно
МИД Таиланда уточнил порядок выдачи виз по прибытии для россиян
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Пять самых важных вопросов о мужском здоровье