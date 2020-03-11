В Москве активно строят школы и детсады нового поколения. В отличие от прошлых лет их возводят не по типовым, а индивидуальным проектам: с современными киноконцертными и спортивными залами, библиотеками и компьютерными классами. Некоторые здания, опираясь на демографическую ситуацию конкретного района, можно и вовсе переоборудовать из дошкольных групп в школьные классы.

Как рассказал начальник управления по строительству объектов образования департамента строительства Москвы Валерий Кириченко, до конца 2022 года за счет городского бюджета планируют возвести 19 детсадов, 17 школ и 29 учебных корпусов. Больше всего зданий построят на севере, западе и юго-востоке города. В этом году собираются сдать 15 школ и детсадов. Например, в районе Северный, который сейчас активно застраивается жильем, строится школа на 900 мест. Сюда, как ожидается, пойдут дети из ближайших новостроек, в том числе возведенных по программе реновации. В пяти минутах ходьбы оттуда расположена станция МЦД "Долгопрудная", а в будущем район обретет собственную станцию метро - сюда придет "салатовая" ветка.

Открыть четырехэтажное здание рассчитывают в третьем квартале этого года. Здесь будут учиться начальные, средние и старшие классы. Для младших обустроят отдельный вестибюль с гардеробом. Будет у них и свой обеденный зал. В остальном все стандартно: учебные кабинеты, творческие студии, санузлы. Обретет школа большой актовый зал с артистическими комнатами, библиотеку с местами для чтения и медиатеку. Фишкой "северной" школы Валерий Кириченко назвал два спортивных зала - малый и большой. Последний оборудуют раздвижной сеткой, с помощью которой учителя физкультуры будут играть с пространством. Проще говоря, в одном помещении смогут одновременно заниматься ученики двух классов. По словам Кириченко, двери новая школа должна открыть к первому сентября.