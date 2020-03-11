



Липецк

Школы и ссузы Липецкой области со среды остаются пустыми: занятия прекращены до особого распоряжения. После того как в регионе ввели режим повышенной готовности против распространения коронавируса, все изменилось. В штатном режиме остались работать только вузы и детские сады. И то у малышей постоянно измеряют температуру и смотрят, как бы кто ни пришел в группу с симптомами простуды.

Миасс

В городе Миассе Челябинской области полиция подключилась к поискам местной жительницы, наотрез отказавшейся пройти карантин после возвращения из Италии. Суд принял решение о ее принудительной госпитализации, однако найти "отказницу" пока не удалось.

Единственный раз врачам удалось пообщаться с женщиной, кстати, известным в городе косметологом, 5 марта, когда из миграционной службы и Роспотребнадзора поступило уведомление о необходимости врачебного осмотра прибывшей из-за рубежа гражданки РФ. По предварительной информации, она летела из Италии одним рейсом с мужчиной, впоследствии госпитализированным с подозрением на коронавирус.

Вологда

В Череповце на сегодняшний день под наблюдением врачей из-за возможной коронавирусной инфекции находятся 14 человек. Четверых последних госпитализировали после поездок за рубеж. Всех пациентов поместили в инфекционные боксы. После первого обследования ни у одного коронавирус не подтвержден.

Тем не менее на Вологодчине создали обсервационные пункты для наблюдения за здоровыми жителями, которые побывали в очагах карантина или контактировали с больными.