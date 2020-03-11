Калужанин осужден на 20 лет за похищение людей, изнасилование и убийство

Калужский областной суд признал жителя Козельского района виновным в похищении людей, убийстве, изнасиловании и других преступлениях. Приговором суда 41-летний мужчина приговорен к 20 годам строго режима, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Лилия Мошкова.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2018 года подсудимый, узнав, что его сожительница находится с другим мужчиной в селе Ульяново, отправился к ним по известному ему адресу. С собой ревнивец прихватил брусок арматуры. К дому он прибыл в стоянии наркотического опьянения. Угрозами заставил женщину сесть в машину, мужчину же захватил, избив металлическим бруском, и тоже засунул в автомобиль.

Похищенных людей он отвез к пруду на территории Козельского района. В лесу на глазах соперника "совершил насильственные действия сексуального характера" над женщиной. Потом избил ее друга, связал ему руки за спиной и толкнул в пруд. Тот утонул на их глазах.

В декабре того же года в пруду было обнаружено тело погибшего 33-летнего мужчины. Следователям СУ СК и сотрудникам уголовного розыска областного УМВД уже через два дня удалось установить место нахождения женщины и ее похитителя. К тому времени они были уже в Рязанской области. Их нашли и доставили в Козельск. Женщина была освобождена.

В ходе расследования уголовного дела сыщики обнаружили причастность фигуранта к другим преступлениям. Так, было доказано, что он в свое время обокрал храм под Козельском. Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.