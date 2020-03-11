Мосгорсуд признал законным арест бывших полицейских по делу Голунова

Новости

В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом 22:12
Канцлер Австрии распорядился закрыть все школы из-за коронавируса 21:40
Приговор астраханскому психиатру за преступление пациента отменен 21:16
Логинов примет участие в этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии 21:04
В ДТП в Сирии погиб российский солдат-контрактник 21:01
Из-за коронавируса Lindemann в Москве вместо одного концерта даст два 20:58
Программа "12 шагов" названа самой эффективной в борьбе с алкоголизмом 20:54
Матчи РПЛ в Москве смогут посетить не более 5000 человек 20:44
"Салават Юлаев" выиграл серию у "Авангарда" и сыграет с "Ак Барсом" 20:22
Рейтинг самых популярных авто Москвы неожиданно возглавил кроссовер 20:16
Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 28 20:09
Товарищеский матч Швеция - Россия пройдет без зрителей 20:00
Путин установил выплату военным и семьям погибших в Аргунском ущелье 20:00
ЦБ прогнозирует повышение востребованности рубля за пределами РФ 19:52
Инфицированному итальянцу, вышедшему за покупками, грозит 12 лет тюрьмы 19:50
Москвичам рекомендовали не обедать на рабочих местах из-за коронавируса 19:50
Глава МИД Польши признал решающий вклад в СССР в разгром нацизма 19:42
Петербургские ученые нашли способ выявлять ртуть в окружающей среде 19:32
Под Тамбовом нашли тело пропавшей школьницы 19:15
Петербурженка обжаловала свое помещение под коронавирусный карантин 19:08
Ford распродает имущество заводов в России 18:41
ФСБ опубликовала видео задержания членов "Хизб ут-Тахрир" в Крыму 18:37
В Болгарии зафиксирована первая смерть от коронавируса 18:28
В РПЦ призвали соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом 18:26
На Ставрополье СК проверит факт нападения на "скорую" 18:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему не сбываются погодные ожидания
Почему не сбываются погодные ожидания
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
11.03.2020 18:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Извинился за грубость

Мосгорсуд признал законным арест бывших полицейских по делу Голунова
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8107)
Мосгорсуд в среду признал законным арест бывшего начальника отдела по борьбе и контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца.

Следствие считает его организатором преступления в отношении журналиста Ивана Голунова, которому оперативники подкинули наркотики. Защита просила перевести Ляховца под домашний арест или отпустить под залог.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
СК направил журналиста Голунова на психолого-психиатрическую экспертизу

Сам офицер заявил в суде, что ознакомился с предоставленными суду материалами, но не нашел в них своей причастности к преступлениям. Кроме того, он сравнил свое содержание в одиночной камере с пытками, как будто он террорист или изменник Родины. При этом адвокат Голунова просил не изменять меры пресечения бывшему сотруднику УВД, сообщив, что благодаря ему все доказательства, которые можно было уничтожить, - уже уничтожены. Прокурор также согласился с мнением потерпевшей стороны и попросил суд оставить бывшего полицейского в СИЗО.

Ранее Мосгорсуд оставил под стражей бывшего оперативника Максима Уметбаева, который в суде извинился перед Голуновым за то, что ударил его после задержания. И сообщил, что не знал о готовящейся против журналиста провокации.

Ляховца, Уметбаева и еще троих бывших оперативников - Дениса Коновалова, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева, принимавших участие в задержании Голунова, обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

РФ временно ограничивает авиарейсы в Италию, Германию, Испанию и Францию
Курс доллара превысил 72 рубля
В ЦИК РФ представили символику голосования по поправкам в Конституцию
ФАС возбудила второе дело из-за подорожания медицинских масок
Белоусов: Рисков спада экономики пока не видно
Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону
Как защититься от хакерских атак на свою платежную карту