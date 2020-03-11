Мосгорсуд признал законным арест бывших полицейских по делу Голунова

Мосгорсуд в среду признал законным арест бывшего начальника отдела по борьбе и контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца.

Следствие считает его организатором преступления в отношении журналиста Ивана Голунова, которому оперативники подкинули наркотики. Защита просила перевести Ляховца под домашний арест или отпустить под залог.

Сам офицер заявил в суде, что ознакомился с предоставленными суду материалами, но не нашел в них своей причастности к преступлениям. Кроме того, он сравнил свое содержание в одиночной камере с пытками, как будто он террорист или изменник Родины. При этом адвокат Голунова просил не изменять меры пресечения бывшему сотруднику УВД, сообщив, что благодаря ему все доказательства, которые можно было уничтожить, - уже уничтожены. Прокурор также согласился с мнением потерпевшей стороны и попросил суд оставить бывшего полицейского в СИЗО.

Ранее Мосгорсуд оставил под стражей бывшего оперативника Максима Уметбаева, который в суде извинился перед Голуновым за то, что ударил его после задержания. И сообщил, что не знал о готовящейся против журналиста провокации.

Ляховца, Уметбаева и еще троих бывших оперативников - Дениса Коновалова, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева, принимавших участие в задержании Голунова, обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.